La actriz peruana Bárbara Cayo se pronunció, meses después, por la ruptura entre su hija Alessia Rovegno y el exchico ‘reality’ Hugo García, indicando que, el rompimiento le causó dolor pues estimaba al deportista.

“La verdad sí me dolió, si me llevaba bien con él. Lo que pasa es que me encariño mucho con los novios de mis hijas y cuando terminan es como si terminaran conmigo” , dijo alser entrevistada por Aldo Miyashiro en Willax TV.

También señaló que los razones por las que se separaron las desconoce: “Yo no puedo hablar por ella, pero ellos (Alessia y Hugo) tienen sus razones”, expresó la cantante.

García y Rovegno terminaron su relación en octubre del 2024, luego de tres años juntos por mutuo acuerdo, según comentó la exreina de belleza. " Dios tenía caminos distintos para cada uno" , dijo Alessia al ser entrevistada por Cosas a inicios de este año.

Por su parte, García ha sido vinculado recientemente con la ‘influencer’ y modelo venezolana Isabella Ladera, con quien fe captado en actitudes cariñosas tanto en redes sociales como en las calles de Miami, donde Ladera vive.

Al respecto de su nueva aparente relación, Rovegno se pronunció respecto, indicando Hugo “se estaba divirtiendo” y que, tuvo un reencuentro con García, pero que fue amistoso. “Hay una relación muy bonita con él y siempre ha sido así”, dijo en ‘Amor y Fuego’.