¿Confirmaron su romance? Tras varios meses de especulaciones, el exchico ‘reality’ Hugo García y la modelo venezolana Isabella Ladera se lucieron juntos, y por primera vez en público, durante un evento realizado en Miami.

Vistiendo con ropa del mismo color y con una gran complicidad, tal como han sido captados en las últimas semanas, García y Ladera posaron ante las cámaras en una alfombra roja en un lujoso hotel en la zona de Brickell, Florida .

Aunque no brindaron declaraciones ni confirmaron una relación, este debut público como pareja podría estar adelantando lo que ya se está consolidando, pues no es la primera vez que los ‘influencers’ aparecen juntos y cariñosos.

No fui lo único. Previo al evento, el exguerrero publicó un video en sus historias de Instagram donde se le ve con Isabella (25 años) en un servicio de taxi exclusivo.

En el clip, la joven le peina las cejas al exchico reality, a lo que García escribió: “Pensó que había perdido el que me regaló. Dice que las cejas a donde vaya siempre bien peinaditas”.

¿Cuál fue la primera muestra de amor entre Hugo García e Isabella Ladera?

Sin embargo, uno de los primeros gestos románticos entre ellos fue visto en TikTok, donde se aprecia a Isabella dándole un efusivo abrazo, mientras este carga a su hija.

Por ello, según ha mostrado Ladera, Hugo también estaría conviviendo con la menor, con quien parece haber creado una relación de amistad, pues la pequeña dice “extrañarlo”.

Isabella Ladera inaugura salón de belleza en Miami: Hugo García la ayudó a limpiar espejos

El domingo 17, Isabella Ladera, la joven venezolana y expareja del cantante Beelé, inauguró su primer salón-spa en Miami. En el evento, se vio a Hugo García acompañándola, quien incluso le ayudó a limpiar espejos, para luego bailar con ella.

Además, tras la inauguración, Hugo publicó una foto junto a Ladera donde la abraza por la cintura y apoya su cabeza cerca de su cabello. “Lo mejor para ti siempre”, escribió el también deportista en la imagen.

Isabella Ladera inauguró su salón de belleza y tuvo la visita de Hugo García | Foto: Instagram

Cabe recalcar que, hace algunas semanas, Isabella había negado un romance con García, afirmando que “no podía tener novio por ahora”. Sin embargo, también fue vista cenando con el futbolista Vinicius Jr., a quien también descartó como pareja.