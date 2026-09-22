Adolfo Chuiman está listo para volver a la televisión. Tras permanecer alejado de las grabaciones y tomarse un tiempo para descansar, el reconocido actor reveló que mantiene conversaciones avanzadas para participar en un nuevo proyecto que podría llevarlo nuevamente a la pantalla chica en 2027.

“Las conversaciones para volver a la televisión están avanzadas, creo que pronto vamos a tener ‘luz verde’”, contó el Chuiman, quien aseguró estar entusiasmado con la historia que se viene preparando. Por ahora, no brindó detalles sobre el nombre o formato de esta nueva producción.

Chuiman también dejó claro que tiene ganas de retomar la actuación. Según explicó, constantemente recibe muestras de cariño de personas que encuentra en la calle y que le preguntan cuándo volverá a aparecer en televisión. “Si todo va bien, pues regreso con todo”, manifestó.

Adolfo Chuiman dijo que estaba ilusionado por su pronto regreso a la pantalla chica, pero no precisó si sería para “Al fondo hay sitio”. (Foto: Julio Reaño) / JULIO REAÑO

Con su característico sentido del humor, el actor consideró que ya pasó suficiente tiempo fuera de las grabaciones. “El reposo del guerrero ha sido suficiente”, comentó entre risas, dejando atrás la etapa en la que decidió priorizar su descanso y bienestar.

Su anuncio despertó inmediatamente una pregunta entre los seguidores de “Al fondo hay sitio”: ¿Peter McKay regresará a Las Nuevas Lomas? El querido personaje se despidió de la historia en 2024, después de acompañar durante años a Francesca Maldini, interpretada por Yvonne Frayssinet.

Sin embargo, hasta el momento Chuiman no ha confirmado que su regreso a la televisión esté relacionado con la popular serie de América TV. En febrero de este año ya había dejado abierta esa posibilidad al señalar que no descartaba volver a interpretar al recordado mayordomo.

Adolfo Chuiman, 'Peter' de "Al Fondo Hay Sitio", estudió en la UNMSM: ¿qué carrera siguió y cómo le fue?. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Por ahora, lo concreto es que Adolfo Chuiman podría volver a trabajar en televisión en 2027 y espera recibir próximamente la aprobación definitiva del proyecto. Mientras tanto, la posibilidad de volver a verlo como Peter continúa abierta, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su retorno a “Al fondo hay sitio”.