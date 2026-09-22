Adolfo Chuiman dijo que estaba ilusionado por su pronto regreso a la pantalla chica, pero no precisó si sería para “Al fondo hay sitio”. (Foto: archivo El Comercio)
Adolfo Chuiman dijo que estaba ilusionado por su pronto regreso a la pantalla chica, pero no precisó si sería para “Al fondo hay sitio”. (Foto: archivo El Comercio)
Por Redacción EC

Adolfo Chuiman está listo para volver a la televisión. Tras permanecer alejado de las grabaciones y tomarse un tiempo para descansar, el reconocido actor reveló que mantiene conversaciones avanzadas para participar en un nuevo proyecto que podría llevarlo nuevamente a la pantalla chica en 2027.

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