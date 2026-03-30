El actor Adolfo Chuiman conmovió al a sus seguidores en redes sociales al despedirse de Manolo Rojas con un sentido homenaje, luego de confirmarse la muerte del reconocido comediante. A través de un mensaje en Instagram, el artista recordó la estrecha amistad que los unió durante años en la televisión y el humor nacional.

Visiblemente afectado, Chuiman inició su despedida con palabras cargadas de emoción: “Estoy muy sentido porque te fuiste, Manolito”, dijo el actor, quien lamentó la pérdida de una gran figura del entretenimiento nacional.

En la misma línea, Adolfo Chuiman destacó el vínculo cercano que mantuvieron tanto en lo personal como en lo profesional.

Sorpresiva muerte de Manolo Rojas conmociona al Perú. (Foto: Instagram)

“Siempre has sido mi hermano. Siempre has sido como una especie de apoyo desde que empecé con Risas y Salsa. Cuando llegaste, fue como si hubiera llegado una luz, y esa luz se llamó Manolo Rojas”, dijo el actor.

“Me acuerdo de que siempre estábamos juntos, para arriba y para abajo, viajando a provincias, haciendo giras, y tú siempre a mi lado. Por eso es que te extraño más que nunca”, añadió Adolfo Chuiman en su video.

El homenaje concluyó con una despedida cargada de afecto: “Que Dios te tenga en su regazo”, palabras que reflejan el cariño y respeto que sentía por su colega. Este mensaje se suma a las múltiples muestras de pesar que han surgido en el medio artístico tras la partida de Manolo Rojas.

Diversas figuras del espectáculo también se pronunciaron, recordando no solo el talento de Manolo Rojas, sino su calidad humana. Compañeros de “Los Chistosos” y colegas del medio coincidieron en destacar su humildad, generosidad y capacidad para hacer reír a varias generaciones de peruanos.