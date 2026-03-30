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Adolfo Chuiman compartió un video donde reconoce que se siente apenado por la muerte de su amigo Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Adolfo Chuiman compartió un video donde reconoce que se siente apenado por la muerte de su amigo Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El actor Adolfo Chuiman conmovió al a sus seguidores en redes sociales al despedirse de Manolo Rojas con un sentido homenaje, luego de confirmarse la muerte del reconocido comediante. A través de un mensaje en Instagram, el artista recordó la estrecha amistad que los unió durante años en la televisión y el humor nacional.

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