Hijo de Manolo Rojas se conmueve al recordar al cómico en su primer Día del Padre sin él. (Foto: Captura de video / "El reventonazo de la chola")
Hijo de Manolo Rojas se conmueve al recordar al cómico en su primer Día del Padre sin él. (Foto: Captura de video / "El reventonazo de la chola")
Por Redacción EC

El primer Día del Padre sin Manolo Rojas estuvo marcado por la nostalgia para su hijo Manuel Rojas. Durante un homenaje realizado en América Televisión, el joven imitador se quebró al recordar al querido cómico, fallecido el 27 de marzo de 2026. Según dijo, la ausencia del también actor ha dejado un profundo vacío en su familia.

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