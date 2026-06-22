El primer Día del Padre sin Manolo Rojas estuvo marcado por la nostalgia para su hijo Manuel Rojas. Durante un homenaje realizado en América Televisión, el joven imitador se quebró al recordar al querido cómico, fallecido el 27 de marzo de 2026. Según dijo, la ausencia del también actor ha dejado un profundo vacío en su familia.

La conmovedora escena ocurrió durante el programa “El Reventonazo de la Chola”, donde dedicaron un espacio para rendir homenaje a los padres por su día. Al tomar la palabra, Manuel no pudo contener las lágrimas al reconocer que esta fecha ya no volverá a ser igual sin la compañía de su padre, Manolo Rojas.

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“Es el primer Día del Padre que no lo voy a tener a mi lado. Lo extraño demasiado, mi padre era todo para mí, mi mejor amigo, mi consejero. Yo creo que desde el cielo él sabe que estoy haciendo bien las cosas por él. Te amo demasiado, papito, lo sabes”, expresó el hijo del cómico con voz entrecortada.

Hijo de Manolo Rojas se conmueve al recordar al cómico en su primer Día del Padre sin él. (Foto: Captura de video / " El reventonazo de la chola")

Manuel Rojas también reveló que, pese a la ausencia física del humorista, mantiene viva su memoria todos los días. En una de las confesiones más emotivas del programa, contó que suele conversar con él y encomendarle cada uno de sus proyectos.

“Todos los días hablo contigo, me encomiendo a Dios y a ti. Cada cosa buena que me pase es gracias a ti”, declaró Manuel.

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Además, el hijo de Manolo Rojas aprovechó el espacio televisivo para agradecer todo el apoyo que ha recibido del entorno artístico y del equipo del programa “El Reventonazo de la Chola”.

Ernesto Pimentel decidió rendir homenaje a su gran amigo Manolo Rojas. (Foto: Difusión)

“Gracias a todos por el apoyo y respaldo, Ernesto, tío ‘Fer’ y a la producción. Me siento en familia”, señaló, en alusión al mismo Ernesto Pimentel y al comediante Fernando Armas.

Actualmente, Manuel Rojas continúa desarrollando su carrera artística en televisión como parte de “El Reventonazo de la Chola”, siguiendo el camino que durante años recorrió su padre. Su presencia en los escenarios se ha convertido también en una forma de mantener vivo el legado del comediante, Manolo Rojas.