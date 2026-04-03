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Ernesto Pimentel decidió rendir homenaje a su gran amigo Manolo Rojas. (Foto: Difusión)
Ernesto Pimentel decidió rendir homenaje a su gran amigo Manolo Rojas. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La repentina muerte de Manolo Rojas sorprendió a todos en el mundo artístico peruano y muchos han decidido rendir un sentido homenaje al recordado comediante. Como no podía ser de otra manera, Ernesto Pimentel decidió rendir homenaje a su gran amigo, con quien compartió elenco en los últimos años en “El Reventonazo de la Chola”.

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