La repentina muerte de Manolo Rojas sorprendió a todos en el mundo artístico peruano y muchos han decidido rendir un sentido homenaje al recordado comediante. Como no podía ser de otra manera, Ernesto Pimentel decidió rendir homenaje a su gran amigo, con quien compartió elenco en los últimos años en “El Reventonazo de la Chola”.

A través de las redes sociales se lanzó el avance de “El Reventonazo de verano” y se confirmó que el programa será un episodio especial dedicado a Manolo Rojas, quien falleció el pasado 27 de marzo a los 63 años.

“¡ÚLTIMO ADIÓS! Este sábado le rendimos un homenaje a Manolo Rojas. Gracias por tanto”, es el breve, pero significativo mensaje que acompaña el avance del programa que se emitirá este sábado 4 de abril.

El programa “El Reventonazo de verano” emitirá este sábado un episodio especial dedicado a Manolo Rojas. (Foto: Difusión)

En las imágenes del adelanto se puede ver a Ernesto Pimentel y al elenco de “El Reventonazo de la Chola”, reunidos con ropa blanca junto a un cuadro de Manolo Rojas. Todos con la intención de rendir homenaje a su compañero y amigo.

El avance también muestra a artistas como Fernando Armas, Marisol, Bettina Onetto, Susy Diaz, entre otros, quienes llegaron al programa de la ‘Chola Chabuca’ para acompañar el homenaje a Manolo Rojas.

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Sobre Manolo Rojas

El actor cómico Manolo Rojas fue una de las figuras más reconocidas del humor en el Perú. Destacó por sus imitaciones de personajes públicos en programas televisivos, donde se ganó el cariño del público por su estilo directo, carismático y popular.

Ernesto Pimentel decidió rendir homenaje a su gran amigo Manolo Rojas. (Foto: Difusión)

Manolo Rojas falleció el pasado 27 de marzo de 2026, a los 63 años. El comediante habría fallecido de un ataque cardiaco, dejando un profundo vacío en el mundo del espectáculo peruano. Su partida generó diversas reacciones entre colegas y seguidores, quienes lo recuerdan como un referente del humor nacional.