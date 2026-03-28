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Manolo Rojas deja un legado que abarca el cine, el teatro, la radio y la televisión, además de su faceta como compositor | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Manolo Rojas deja un legado que abarca el cine, el teatro, la radio y la televisión, además de su faceta como compositor | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La repentina partida de Manolo Rojas a sus 63 años, una de las figuras más completas del humor peruano, ha generado una profunda ola de consternación en el gremio artístico, entre ellos el comediante y ahora candidato presidencial Carlos Álvarez.

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