La repentina partida de Manolo Rojas a sus 63 años, una de las figuras más completas del humor peruano, ha generado una profunda ola de consternación en el gremio artístico, entre ellos el comediante y ahora candidato presidencial Carlos Álvarez.

De ese modo, acompañado por el experimentado Lelo Costa, expresó su dolor a través de un mensaje donde resaltó la calidad humana del desaparecido artista, enfatizando el impacto de su fallecimiento en el país.

“Hoy despertamos con una noticia que nadie esperaba recibir. El Perú pierde uno de sus más grandes comediantes. Gracias, Manolo, por tu talento, tu humildad. No hay duda que nos dejas un gran vacío en este Perú que necesita reír tanto” , manifestó Álvarez. Por su parte, Costa finalizó el mensaje con un breve pero sentido: “¡Hasta siempre, Manolo!”.

Otras figuras del humor le dicen adiós a Manolo Rojas

La noticia también impactó a Jorge Benavides, quien mediante una publicación en sus redes sociales, recordó el encuentro que mantuvieron durante la Teletón 2025 y reconoció la versatilidad de Rojas. “Todo con él era risa, siempre me comentaba de sus nuevas composiciones musicales. Un artista completo”, señaló.

Jorge Benavides recordó a Manolo Rojas tras su fallecimiento, revelando por qué en un sketch se hacía llamar "Miguel Falcón".

Asimismo, la humorista Zelma Gálvez se mostró visiblemente afectada al recordar los más de treinta años de amistad que la unían al comediante, subrayando la nobleza y el espíritu solidario de Rojas, a quien describió como un hombre siempre dispuesto a colaborar con sus colegas.

“De todos mis amigos, es el que más recuerdo que siempre estaba dispuesto a ayudar. Este asesino silencioso que es la diabetes es el que nos ha quitado a Manolo”, afirmó Gálvez entre lágrimas, refiriéndose a la condición de salud que ambos compartían.

Rojas deja un legado en el cine, el teatro, la radio y televisión de más de 30 años. Asimismo, sus restos son velados en la sala VIP del Gran Teatro Nacional y mañana, 29 de marzo, serán sepultados en Huachipa.