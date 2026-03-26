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Recientemente ampliado con 370.000 metros cuadrados, la nueva sede "albergará las llegadas y actividades de la alfombra roja" | (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)
Recientemente ampliado con 370.000 metros cuadrados, la nueva sede "albergará las llegadas y actividades de la alfombra roja" | (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)
Por Agencia EFE

La Academia de Cine de Estados Unidos anunció este jueves un acuerdo para trasladar la gala de los Óscar desde su tradicional teatro Dolby de Hollywood al centro de Los Ángeles a partir de 2029, justo después de conmemorar el centenario de los galardones más codiciados de la industria.

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