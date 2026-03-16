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Conan O’Brien inició la gala con un mensaje de optimismo y saludo en español. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Conan O’Brien inició la gala con un mensaje de optimismo y saludo en español. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Por Agencia EFE

El presentador de la edición 98 de los Premios Oscar, Conan O’Brien, abrió la ceremonia con una llamada al “optimismo” en estos “tiempos tenebrosos” y un guiño a la importancia del idioma español en el mundo.

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