Michael B. Jordan, ganador del Premios Oscar a Mejor actor por su trabajo en “Sinners”, no solo demostró elegancia sobre el escenario del Dolby Theatre, sino también humanidad al ser captado firmando autógrafos y pidiendo unas hamburguesas en un In-N-Out tras el final de la gala.

A través de las redes sociales se han viralizado fotografías y videos que muestran al galardonado artista dejando de lado las fiestas exclusivas para disfrutar de unas merecidas hamburguesas en un local de comida rápida.

Luego de recibir la estatuilla dorada, el protagonista de “Sinners” fue captado en uno de los locales de la famosa cadena californiana In-N-Out, donde pidió hamburguesas, papas fritas y bebidas junto a su equipo. Las imágenes del momento han generado miles de comentarios de fans que celebraron su espontánea forma de festejar.

La escena contrastó con el glamour habitual de la noche de los Oscar, donde muchas celebridades suelen asistir a exclusivas fiestas posteriores organizadas por revistas y productoras de cine. Sin embargo, Michael B. Jordan optó por una celebración popular con amigos y hamburguesas.

En redes sociales, los fans del actor han celebrado la sencillez del protagonista de “Sinners”, quien pese a sumarse a la prestigiosa lista de artistas con un Premio Oscar, prefirió rodearse del público antes que disfrutar de una fiesta privada.

Como se recuerda, Michael B. Jordan fue galardonado como Mejor actor en la reciente gala de entrega de los Premios Oscar 2026, donde superó a estrellas como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet y Wagner Moura.

Michael B. Jordan gana la estatuilla dorada a Mejor actor en los Premios Oscar 2026. (Foto: Jean Baptiste Lacroix / AFP) / JEAN BAPTISTE LACROIX

En su discurso de agradecimiento, el actor reconoció la importancia del trabajo de otros actores de color que abrieron camino en la industria cinematográfica. “Estoy aquí gracias a quienes me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith”, resaltó.