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Luego de ganar el Oscar a Mejor actor, Michael B. Jordan fue captado en uno de los locales de la famosa cadena californiana In-N-Out. (Foto: Captura de video)
Luego de ganar el Oscar a Mejor actor, Michael B. Jordan fue captado en uno de los locales de la famosa cadena californiana In-N-Out. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Michael B. Jordan, ganador del Premios Oscar a Mejor actor por su trabajo en “Sinners”, no solo demostró elegancia sobre el escenario del Dolby Theatre, sino también humanidad al ser captado firmando autógrafos y pidiendo unas hamburguesas en un In-N-Out tras el final de la gala.

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