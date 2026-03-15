La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

En la categoría de Mejor película internacional, las nominadas fueron: El agente secreto (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez). La ganadora fue: Sentimental Value producida por Noruega y dirigida por Joachim Trier.

Una escena de Sentimental Value

Mejor película internacional – Nominados

El agente secreto (Brasil)

(Brasil) It Was Just an Accident (Francia)

(Francia) Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

(España) The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Ganadores de años anteriores

2025: I’m Still Here (Brasil) — dirigida por Walter Salles, primera brasileña en ganar el Oscar en esta categoría.

(Brasil) — dirigida por Walter Salles, primera brasileña en ganar el Oscar en esta categoría. 2024: The Zone of Interest (Reino Unido) — un drama sobre la familia de un oficial nazi.

(Reino Unido) — un drama sobre la familia de un oficial nazi. 2023: All Quiet on the Western Front (Alemania) — poderosa adaptación de la novela bélica.

(Alemania) — poderosa adaptación de la novela bélica. 2022: Drive My Car (Japón) — introspectiva historia de duelo y teatro.

(Japón) — introspectiva historia de duelo y teatro. 2021: Drive My Car (Japón) — modelo distinto pero relevante en nominaciones.

(Japón) — modelo distinto pero relevante en nominaciones. 2020: Another Round (Dinamarca) — exploración dramática de cuatro amigos y el alcohol.