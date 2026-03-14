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Resumen

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Gregory Peck y Sophia Loren en 1963 en los Premios de la Academia. (Foto: AP/ Getty Images)
Gregory Peck y Sophia Loren en 1963 en los Premios de la Academia. (Foto: AP/ Getty Images)
Por Enrique Planas

En la década del veinte del siglo pasado, ya Hollywood vivía, respiraba, se agitaba únicamente por y para el cine. En sus calles, todo era transitorio y artificial; y, sin embargo, dotado de una intensa vitalidad. Sus habitantes parecían haber salido de una pantalla: no era raro ver a un caballero con armadura fumando un cigarrillo en la puerta de una cafetería, o a una odalisca esperando el tranvía. En aquel Hollywood naciente, lo extraordinario era lo cotidiano.

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