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Thomas Jefferson, el artífice de la unión.
Thomas Jefferson, el artífice de la unión.
/ Print Collector
Por Jorge Paredes Laos

El jueves 4 de julio de 1826 se cumplían 50 años de la declaración de independencia de Estados Unidos. Thomas Jefferson, considerado ya como uno de los padres fundadores de la nación, había sido invitado al jubileo que esa mañana iba a celebrarse en Washington. Sin embargo, a sus 83 años, se sentía cansado y enfermo, y prefirió quedarse en su añorada mansión de Monticello, en Virginia. Ese mismo día, diez minutos antes de la una de la tarde, dejaría de existir. Antes, había dado precisas instrucciones sobre su epitafio: “Aquí fue enterrado Thomas Jefferson, autor de la declaración de independencia americana, del estatuto de Virginia para la libertad religiosa y padre de la Universidad de Virginia”.

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