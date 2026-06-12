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(Foto: AFP)
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Por Agencia AFP

El pintor británico DavidHockney, fallecido el jueves a los 88 años, era conocido por sus cuadros figurativos llenos de color. Estas son seis de sus obras más conocidas.

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