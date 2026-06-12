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(Foto: AFP)
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Por Agencia EFE

DavidHockney, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX y XXI, ha fallecido a los 88 años, informó este viernes su representante, Erica Bolton.

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