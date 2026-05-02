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Resumen

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Por Jorge Paredes Laos

Es una convencida de que la filosofía puede transformar la vida de las personas. Y con mayor razón, si la sabemos combinar con el poder evocador y transgresor del arte. Esto llevó a Mériam Korichi, una filósofa y dramaturga francesa, a idear la Noche de la Filosofía, inspirada en esos provocadores encuentros propiciados por Andy Warhol. Se trata de una serie de ciclos maratónicos en los que la antigua disciplina de los griegos sale de los claustros académicos para llegar al público mediante charlas, conferencias, exposiciones y música. La primera de estas acciones se desarrolló en París, en 2010, y luego se replicó con éxito en ciudades como Londres, Nueva York, Berlín, Praga, Atenas, Buenos Aires y desde hace diez años en Lima.

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Entrevista