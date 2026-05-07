Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El locutor y naturalista británico Sir David Attenborough posa en medio de su colección de arte africano, en 1975.
El locutor y naturalista británico Sir David Attenborough posa en medio de su colección de arte africano, en 1975.
/ Tony Evans/Timelapse Library Ltd
Por Jorge Paredes Laos

La voz bíblica resuena en la pantalla, mientras el coro de imágenes nos muestra la belleza, la magnitud, pero también la enorme fragilidad del mundo en que vivimos: la vista del planeta azul, la profundidad de los océanos surcados por brillantes cardúmenes, las selvas enmarañadas, o esos desiertos donde la vida apenas parece imponerse. Ese personaje que durante siete décadas nos ha hecho viajar vívidamente por todo el planeta, a través de decenas de documentales, se llama David Attenborough, un naturalista inglés que este 8 de mayo cumplirá 100 años de vida. Un tiempo suficiente para haber visto las transformaciones por los que han pasado los ecosistemas terrestres amenazados ahora por la crisis global del cambio climático.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.