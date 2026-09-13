Angustiado por el paradero de Coco, el Super Cholo teme que se encuentre atrapado en una dimensión desconocida. Por fortuna, el Doctor Nebulus ha subsanado el defecto de su máquina y logra teletransportar a su joven compañero, que trae consigo un misterioso encargo.

Faltando media hora para el final del partido, los jugadores de la Tierra sufren ceguera, parálisis y confusión generalizada a causa de los poderes psíquicos de las venusinas. El escritor Hernán Migoya destaca la ingenuidad de representar a seres de rincones recónditos de la galaxia siempre con referencias humanas.

Como influencias para estas representaciones alienígenas el escritor cita la literatura pulp de los años veinte y treinta, e incluso novelas previas, como las del británico H. Rider Haggard (1856-1925), célebre por crear el género literario del “mundo perdido” con su libro “Las minas del rey Salomón” (1885).

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