Descarga y lee el "Super Cholo", un clásico del cómic peruano.
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Por Redacción EC

Angustiado por el paradero de Coco, el teme que se encuentre atrapado en una dimensión desconocida. Por fortuna, el Doctor Nebulus ha subsanado el defecto de su máquina y logra teletransportar a su joven compañero, que trae consigo un misterioso encargo.

Faltando media hora para el final del partido, los jugadores de la Tierra sufren ceguera, parálisis y confusión generalizada a causa de los poderes psíquicos de las venusinas. El escritor Hernán Migoya destaca la ingenuidad de representar a seres de rincones recónditos de la galaxia siempre con referencias humanas.

Como influencias para estas representaciones alienígenas el escritor cita la literatura pulp de los años veinte y treinta, e incluso novelas previas, como las del británico H. Rider Haggard (1856-1925), célebre por crear el género literario del “mundo perdido” con su libro “Las minas del rey Salomón” (1885).

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Créditos

GUION: Diodoros Kronos (Francisco Miró Quesada Cantuarias). DIBUJO ORIGINAL: Víctor Honigman. INVESTIGACIÓN PARA ESTA REEDICIÓN: Enrique Planas. RESTAURACIÓN, COLOREADO DIGITAL Y CUIDADO DE EDICIÓN: Víctor Aguilar Rúa. PUBLICACIÓN ORIGINAL: Domingo 12 de agosto de 1962. ARCHIVO HISTÓRICO DE EL COMERCIO: Jean Pierre Andonaire, Carlos Batalla.

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