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San Francisco de Asís en éxtasis, óleo temprano de Caravaggio pintado en 1595. Wadsworth Atheneum de Hartford, Connecticut, EE.UU.
San Francisco de Asís en éxtasis, óleo temprano de Caravaggio pintado en 1595. Wadsworth Atheneum de Hartford, Connecticut, EE.UU.
/ Molteni&Motta
Por Enrique Planas

Giovanni di Fidanza, conocido como San Buenaventura y considerado el segundo fundador de los Hermanos Menores, llevó a cabo una serie de reformas que permitieron que la orden franciscana se convirtiera en una de las más importantes desde el Medioevo hasta nuestros días. Una de ellas tenía que ver con ponerle coto a las divisiones al interior de la orden, causadas por la libre interpretación de la imagen del fundador y el énfasis en determinadas partes de su biografía para justificar lecturas doctrinales. Para zanjar la cuestión, el Ministro General de la orden y cardenal de Albano decidió confiscar y eliminar todas las biografías escritas sobre San Francisco hasta quedarse solo con una: la que él mismo escribió. Así, su obra titulada Leyenda Mayor fue el documento oficial que rigió por siglos en la Orden Franciscana desde 1260.

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