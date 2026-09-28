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Resumen

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Detalle de la obra “Meditación y estigmatización de San Francisco de Asís”. Tiene unas dimensiones de 1,20x1,00 cm aproximadamente. Por muchos años se consideró una pintura anónima de la Escuela Cusqueña.
Detalle de la obra “Meditación y estigmatización de San Francisco de Asís”. Tiene unas dimensiones de 1,20x1,00 cm aproximadamente. Por muchos años se consideró una pintura anónima de la Escuela Cusqueña.
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Como tantas veces lo ha hecho antes, el hombre mira detenidamente el cuadro que cuelga en su hogar. Lo contempla y disfruta con paciencia, un detalle a la vez. La escena es bella y está cargada de significado: el momento en que San Francisco de Asís recibe los estigmas en el monte Alverna, Italia, en 1224. De pronto, el hombre encuentra un detalle que hasta ese momento no había advertido: dentro de la escena del cuadro se aprecia una pequeña biblia; y en el lomo de esta, más pequeña aún, una inscripción que parece decir “Doménikos Theotokópoulos”. Así firmaba El Greco.