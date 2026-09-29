El maestro ayacuchano Primitivo Evanán Poma, uno de los principales difusores de las tradicionales Tablas de Sarhua, falleció este martes 29 de setiembre. (Foto: Facebook oficial Primitivo Evanán Poma)
El maestro ayacuchano Primitivo Evanán Poma, uno de los principales difusores de las tradicionales Tablas de Sarhua, falleció este martes 29 de setiembre. (Foto: Facebook oficial Primitivo Evanán Poma)
Por Redacción EC

El maestro artesano y pintor ayacuchano Primitivo Evanán Poma, uno de los principales representantes y difusores de las tradicionales Tablas de Sarhua, falleció este martes 29 de setiembre. La noticia fue confirmada por su hija Valeriana Evanán a través de una publicación en Facebook, donde informó que su padre murió a las 8 de la mañana.

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