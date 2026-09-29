El maestro artesano y pintor ayacuchano Primitivo Evanán Poma, uno de los principales representantes y difusores de las tradicionales Tablas de Sarhua, falleció este martes 29 de setiembre. La noticia fue confirmada por su hija Valeriana Evanán a través de una publicación en Facebook, donde informó que su padre murió a las 8 de la mañana.

En su mensaje, Valeriana señaló que su padre Primitivo Evanán Poma luchaba contra una enfermedad oncológica desde hace más de una década.

“Querida familia y amistades, con profundo dolor comunico el fallecimiento de mi amado padre, Primitivo Evanán Poma, hoy a las 8 a.m., tras luchar contra una enfermedad oncológica desde el año 2012”, escribió Valeriana a través de su cuenta de Facebook.

“Que Jehová nos de fortaleza y consuelo. Sarhua está de duelo”, agregó en su publicación.

La partida de Evanán Poma deja un profundo vacío en la comunidad de Sarhua y en el arte tradicional peruano. Durante décadas, dedicó su vida a preservar, desarrollar y difundir una expresión artística que retrata la memoria, las costumbres y la vida cotidiana de su pueblo, convirtiéndola también en un medio para contar acontecimientos de la historia reciente del país.

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Su obra abordó desde escenas familiares y costumbristas hasta episodios vinculados a acontecimientos que marcaron a Sarhua y al Perú.

Primitivo Evanán junto a su hija, Valeriana Berta Evanán, en su taller de Chorillos. Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio. / PIKO TAMASHIRO

Por su trayectoria, recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana y las Palmas Artísticas en el grado de Gran Maestro. En 2021, el Ministerio de Cultura lo distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura por su labor de trascendencia nacional en la salvaguardia de las Tablas de Sarhua.