Cofopri entrega en Ayacucho más de mil títulos y formaliza terrenos para colegios, salud y futura comisaría
Cofopri entrega en Ayacucho más de mil títulos y formaliza terrenos para colegios, salud y futura comisaría
Por Redacción EC

A más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Iguaín, provincia de Huanta, cerca de 300 familias recibieron directamente sus títulos de propiedad como parte de una intervención de Cofopri, que llevó 1,144 títulos a las 11 provincias de Ayacucho.

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