El Poder Judicial decidió no aplicar a la cúpula de Sendero Luminoso la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. (Foto: GEC)
El Poder Judicial decidió no aplicar a la cúpula de Sendero Luminoso la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. (Foto: GEC)
/ ANTHONY NINO DE GUZMAN
Por Redacción EC

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria resolvió por mayoría inaplicar, mediante potestad constitucional del control convencional y difuso, la Ley 32107 al denominado ‘Caso Soras’, en el que están procesados miembros de la cúpula de Sendero Luminoso (SL).

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