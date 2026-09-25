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Resumen

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/ Difusión
Por Leonardo Ledesma Watson

Hay una manera conocida de entrar a la Amazonía: pensar en un río, después en los árboles, los animales, la humedad, las comunidades. En las fotografías con las que solemos imaginarla, aparece como una enorme extensión verde que comienza en algún lugar después de los Andes. Un territorio que se observa desde arriba y que, de tanto ser descrito como inmenso, corre el riesgo de convertirse en una abstracción. Pero hay otra manera de entrar: a través de la pintura. De una imagen que obliga a preguntarse quién mira a quién: si nosotros estamos observando la Amazonía o si, después de unos minutos frente a una obra, es la Amazonía la que ha empezado a observarnos.

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