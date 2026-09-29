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Resumen

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Primitivo Evanán Poma. El maestro de las tablas de Sarhua posa junto a su obra.
Primitivo Evanán Poma. El maestro de las tablas de Sarhua posa junto a su obra.
/ PIKO TAMASHIRO
Por Leonardo Ledesma Watson

Hay hombres que, al pintar, consiguen que un pueblo no desaparezca. Primitivo Evanán Poma era uno de ellos. Hoy, lamentablemente, ha muerto. Durante más de medio siglo convirtió la madera, la tierra de colores y una pluma de ave en una forma de memoria. Sobre sus tablas cabían las familias, las fiestas, los muertos, los animales, los conflictos, las migraciones y también las heridas de un país que muchas veces ha preferido no mirarse demasiado. Si las tablas de Sarhua son una de las expresiones más reconocibles del arte tradicional peruano, una parte decisiva de esa historia, quizá la más, lleva su nombre.

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