Joan Alfaro presenta “Sesión Neón Andina”. (Foto: Difusión)
Joan Alfaro presenta “Sesión Neón Andina”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Del color de los trajes típicos andinos a las salas de Roma. El artista plástico peruano Joan Alfaro presenta “Sesión Neón Andina”, una exposición individual que reúne 30 piezas entre pinturas y acuarelas y lleva su particular mirada sobre la identidad cultural peruana hasta la capital italiana.