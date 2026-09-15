Del color de los trajes típicos andinos a las salas de Roma. El artista plástico peruano Joan Alfaro presenta “Sesión Neón Andina”, una exposición individual que reúne 30 piezas entre pinturas y acuarelas y lleva su particular mirada sobre la identidad cultural peruana hasta la capital italiana.

La muestra podrá visitarse del 10 de septiembre al 24 de octubre de 2026 en la Sala Dalí del Instituto Cervantes de Roma, ubicada en el histórico entorno de Plaza Navona, y forma parte del programa oficial de actividades de promoción cultural de la Embajada del Perú en Italia, orientado a difundir las expresiones artísticas de las diferentes regiones del país.

Con una propuesta marcada por el uso del neón, Alfaro reinterpreta elementos de la vestimenta y cultura andina a través de la pintura. Su trabajo parte del indigenismo tradicional, pero incorpora una estética contemporánea y nuevas técnicas para transformar los colores y detalles de los trajes típicos en protagonistas de sus obras.

“Esta muestra consolida mi trabajo en torno a la identidad cultural. Durante años he usado el color neón para trasladar la vibrante esencia de los trajes típicos andinos a la pintura. Es una apuesta personal intensa y poco vista dentro del indigenismo tradicional, donde busco una fusión única entre el óleo y nuevas técnicas para dar vida a nuestras vestimentas”, explica Alfaro.

Joan Alfaro presenta “Sesión Neón Andina”. (Foto: Difusión)

Dialoga con Venecia

Uno de los puntos centrales de la exposición es una obra inspirada en el carnaval de Cajamarca, celebración que el artista lleva a Roma para establecer un diálogo con la tradición de los carnavales europeos y, particularmente, con Venecia.

“Exponer en una ciudad con tanto turismo como Roma es un paso clave para mi arte. Logramos este espacio en el Instituto Cervantes gracias a la Embajada, y traemos más de 15 óleos exclusivos. Entre ellos destaca una pieza inspirada en el carnaval de Cajamarca que dialoga con los carnavales venecianos; hay un lazo histórico y un mestizaje en el uso de máscaras que conecta perfectamente con este escenario”, señala.

La elección no es casual para el artista. El carnaval cajamarquino se convierte así en un punto de encuentro entre dos tradiciones que, desde sus propias particularidades, han hecho de las máscaras, el color y la celebración elementos centrales de su identidad.

Nueva vitrina

La llegada de “Sesión Neón Andina” a Roma representa un nuevo capítulo en la trayectoria internacional de Joan Alfaro, quien anteriormente ha presentado su trabajo en ciudades como París.

Para el artista, mostrar su obra en Italia significa no solo un logro personal, sino también la posibilidad de seguir llevando una mirada contemporánea sobre la cultura peruana a nuevos espacios.

“Exhibir en un circuito tan disputado y con el peso cultural de Roma es un verdadero privilegio y una puerta gigante para cualquier pintor. Esto no solo es una gran satisfacción personal, sino que consolida un piso firme para el arte contemporáneo peruano, abriendo un camino directo para proyectar esta exhibición hacia otras galerías de Europa”, afirma.

“Sesión Neón Andina” estará abierta al público italiano y extranjero hasta el 24 de octubre de 2026, con una propuesta que conecta las raíces cajamarquinas de Joan Alfaro con una mirada contemporánea sobre la identidad andina.