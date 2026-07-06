El arte, la moda y la solidaridad se unieron para celebrar los 25 años de trayectoria del artista Joan Alfaro, uno de los máximos exponentes del surrealismo andino contemporáneo en el Perú.
El arte, la moda y la solidaridad se unieron para celebrar los 25 años de trayectoria del artista Joan Alfaro, uno de los máximos exponentes del surrealismo andino contemporáneo en el Perú.
Por Redacción EC

El arte, la moda y la solidaridad se unieron para celebrar los 25 años de trayectoria del artista Joan Alfaro, uno de los máximos exponentes del surrealismo andino contemporáneo en el Perú, durante una gala realizada en el Hotel Tartar de Cajamarca.