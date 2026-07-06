El arte, la moda y la solidaridad se unieron para celebrar los 25 años de trayectoria del artista Joan Alfaro, uno de los máximos exponentes del surrealismo andino contemporáneo en el Perú, durante una gala realizada en el Hotel Tartar de Cajamarca.

La noche reunió a destacadas figuras del ámbito cultural y social y presentó un recorrido por momentos emblemáticos de la carrera del artista, cuya propuesta se distingue por un lenguaje visual vinculado a la identidad, la memoria y el imaginario andino.

Como parte central de la velada, se presentó una exposición retrospectiva, seguida por un desfile del reconocido diseñador Yirko Sivirich. La colección de 25 prendas tomó como inspiración “Carnaval”, obra de Joan Alfaro, trasladando sus colores, formas y símbolos a la pasarela.

Las prendas fueron donadas por el diseñador a la Fundación Nuna para contribuir con su labor benéfica en favor de la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta de Cajamarca.

Para la presentación, Yirko Sivirich llegó desde Lima acompañado de un elenco de modelos que incluyó a niños, niñas y jugadores del equipo de primera UTC Cajamarca, sumando un componente especial a la pasarela.

El arte, la moda y la solidaridad se unieron para celebrar los 25 años de trayectoria del artista Joan Alfaro, uno de los máximos exponentes del surrealismo andino contemporáneo en el Perú.

Toda la organización de la gala estuvo a cargo de Richard de la Cruz, quien convirtió la celebración del aniversario en una iniciativa que integró arte, moda y compromiso social.

Al cierre de la noche, Joan Alfaro agradeció el cariño del público y el respaldo recibido durante estos 25 años. La celebración conmemoró su trayectoria y reafirmó la vigencia de una propuesta artística que continúa conectando la creación con un propósito mayor.