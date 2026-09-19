El proyecto tiene como objetivo adaptar la difusión de las obras clásicas mediante recursos digitales interactivos | Foto: Difusión
El proyecto tiene como objetivo adaptar la difusión de las obras clásicas mediante recursos digitales interactivos | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La exposición tecnológica e inmersiva ‘Genios del Arte – The Experience’ abrió sus puertas en el cuarto piso del centro comercial Plaza San Miguel, ofreciendo un recorrido interactivo de 60 minutos con obras de Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Gustav Klimt, Katsushika Hokusai y exponentes del Pop Art.

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