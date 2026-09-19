La exposición tecnológica e inmersiva ‘Genios del Arte – The Experience’ abrió sus puertas en el cuarto piso del centro comercial Plaza San Miguel, ofreciendo un recorrido interactivo de 60 minutos con obras de Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Gustav Klimt, Katsushika Hokusai y exponentes del Pop Art.

Esta propuesta, procedente de Italia, transforma el espacio ubicado sobre el patio de comidas a través de proyecciones a gran escala, ilusiones ópticas, efectos sonoros y realidad virtual.

En este espacio, las imágenes cobran movimiento alrededor de los asistentes, quienes completan el recorrido temático con la participación de actores en vivo.

Al respecto, los organizadores explicaron que el proyecto busca acercar las obras clásicas al público mediante recursos digitales interactivos.

“Las imágenes se proyectan a gran escala, la música acompaña el recorrido y el espectador se encuentra rodeado por el universo de cada artista”, destacaron los realizadores.

La temporada estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026, y las entradas pueden adquirirse directamente a través de la plataforma Joinnus.