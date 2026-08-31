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Resumen

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La instalación de Cristina Planas reúne catorce pantallas, sensores y dispositivos electrónicos para reflexionar sobre tecnología, conflictos y futuro. (Créditos: Morfi Jiménez)
La instalación de Cristina Planas reúne catorce pantallas, sensores y dispositivos electrónicos para reflexionar sobre tecnología, conflictos y futuro. (Créditos: Morfi Jiménez)
/ Morfi_Jimenez
Por Ángel Navarro Quevedo

Un niño de tres años duerme sobre una nube plástica. A su alrededor, catorce pantallas permanecen encendidas y despliegan imágenes de guerras, protestas, desplazamientos, datos ambientales y las promesas de un cambio mundial. Mientras el cuerpo descansa, la tecnología continúa activa. Registra, observa, procesa. Esa escena pertenece a “Tierra Prometida”, la instalación inmersiva de Cristina Planas que se presenta en Socorro Polivalente.

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