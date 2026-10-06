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Resumen

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Alfredo Rolando Grosman, escultor peruano
Alfredo Rolando Grosman, escultor peruano
Por Leonardo Ledesma Watson

Antes de aprender a esculpir, Alfredo Rolando Grosman aprendió a golpear una piedra. En el Valle Sagrado, en Cusco, durante una residencia artística, pasó diez días trabajando sobre granito, ayudando a una familia de picapedreros a construir una réplica del Intihuatana de Machu Picchu. El granito, recuerda, era una piedra “extremadamente dura”, y aunque aquella experiencia fue menos una clase de escultura y más una prueba de resistencia física, al final, le entregaron una piedra y le dijeron que hiciera con ella lo que quisiera. Como no sabía muy bien qué hacer, entonces empezó a mirarla.

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