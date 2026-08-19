Si creciste viendo animes en televisión o streaming, es posible que de allí hayas saltado al manga, las historietas que en su mayoría inspiran estas producciones audiovisuales. Son los cómics japoneses, que tienen millones de seguidores en todo el mundo. Perú no escapa de esta influencia; bastó ver cuántos stands de la FIL Lima trajeron manga. Como Japón sabe que el mundo ama el manga, además de buscar los siguientes grandes éxitos en la isla, miran afuera.

Yusuke Imamura y Ayane Chiba trabajan para Kodansha, editorial japonesa que ha desplegado un programa internacional para buscar “talentos con experiencias diferentes”. Ambos estuvieron en Lima a principios de agosto, con auspicio de la Fundación Japón, y llevaron a cabo jornadas de evaluación en la sede de la APJ de Jesús María, donde conversaron directamente con aspirantes a creadores de manga de múltiples edades.

Búsqueda global

“En este momento nos encontramos, por así decirlo, trabajando el terreno”, cuenta Chiba a El Comercio, por medio de una intérprete. La editora dice que en los últimos años el auge de las reuniones virtuales (Zoom) ha hecho más accesible contactar con autores fuera del país asiático. “En el caso de que se pueda superar la problemática de las traducciones y de la distancia, creemos poder conseguir talentos que van a aportar variedad en los contenidos”, sostiene.

“Estamos en una industria donde basta que aparezca un talento atípico, innato, un genio, y se genera todo un movimiento, un efecto, una consecuencia positiva industrialmente hablando”, indica por su parte Imamura. “Tengo mucho entusiasmo de poder encontrar a alguien, no sé de qué lugar del mundo, este mangaka que pueda marcar una diferencia. Esto afecta positivamente en la siguiente generación de creadores”, dice el profesional, para quien leer manga es tan natural como respirar.

De izquierda a derecha, páginas de muestra de "Attack on Titan" de Hajime Isayama y "Witch Hat Atelier" de Kamome Shirahama, ambos mangas de Kodansha. La editorial ha publicado historias con distintos estilos y niveles de pericia artística. / Hajime Isayama/ Kamome Shirahama/ Kodansha

De Iberoamérica al mundo

Vale resaltar que la editorial Kodansha es responsable de obras de éxito como “Ghost in the Shell” de Masamune Shirow, “Attack on Titan” de Hajime Isayama y “Witch Hat Atelier” de Kamome Shirahama; estas dos últimas obras están entre lo más vendido no solo en su país de origen, sino en todo el mundo. El caso de “Attack on Titan” llama la atención porque su autor fue un principiante en dibujo cuando empezó la serialización, lo cual no impidió que llegara a vender más de 130 millones de copias a lo largo de 11 años.

¿Cómo se puede entrar a la industria japonesa? La editorial lanzó Kodansha Manga Academy, página web en inglés que muestra, paso a paso, la manera de convertirse en mangaka (creador de historietas) y publicar en Japón desde cualquier lugar del mundo. No es un portal para aprender a dibujar. Es una guía de cómo funciona esta industria donde el autor está en el centro.

Ya hay creadores extranjeros que trabajan en Japón. Así ocurre con Juan Albarrán, dibujante de la serie “Matagi Gunner”. En otras editoriales también ocurrió, como es el caso de Shueisha, que publicó “Dr. Stone” con arte del coreano Boichi. Toca desempolvar los lápices, que el próximo éxito no se dibujará solo.