Por Alfonso Rivadeneyra García

Si creciste viendo animes en televisión o streaming, es posible que de allí hayas saltado al manga, las historietas que en su mayoría inspiran estas producciones audiovisuales. Son los cómics japoneses, que tienen millones de seguidores en todo el mundo. Perú no escapa de esta influencia; bastó ver cuántos stands de la FIL Lima trajeron manga. Como Japón sabe que el mundo ama el manga, además de buscar los siguientes grandes éxitos en la isla, miran afuera.

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