Incluso en planetas más avanzados que el nuestro las máquinas pueden fallar. Así se lo confiesa el doctor Nébulus al Super Cholo mientras le explica los problemas para hacer regresar a Coco desde la Tierra. El niño, por su parte, espera ansioso volver con el cargamento urgente antes del partido contra las venusinas, quienes ya preparan sus miradas hipnóticas.
Como explica el dibujante Javier Prado, resultó un acierto incluir a un joven lector de El Comercio como protagonista, pues generó una ilusión enorme en la audiencia.
Aunque a Prado no le gusta que Honigman haya complejizado la página con un diseño a cinco bandas –siente que pierde dinamismo–, sabe que la historieta recuperará impacto cuando los terrícolas salgan a la cancha. “Se nota que Honigman está probando; tiene demasiada información, a veces excesivamente textual, como sucedía en las historietas de la época”, advierte.
Cada semana, puedes descargar las páginas de esta aventura en este enlace.
GUION: Diodoros Kronos (Francisco Miró Quesada Cantuarias). DIBUJO ORIGINAL: Víctor Honigman. INVESTIGACIÓN PARA ESTA REEDICIÓN: Enrique Planas. RESTAURACIÓN, COLOREADO DIGITAL Y CUIDADO DE EDICIÓN: Víctor Aguilar Rúa. PUBLICACIÓN ORIGINAL: Domingo 12 de agosto de 1962. ARCHIVO HISTÓRICO DE EL COMERCIO: Jean Pierre Andonaire, Carlos Batalla.
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