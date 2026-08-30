Incluso en planetas más avanzados que el nuestro las máquinas pueden fallar. Así se lo confiesa el doctor Nébulus al Super Cholo mientras le explica los problemas para hacer regresar a Coco desde la Tierra. El niño, por su parte, espera ansioso volver con el cargamento urgente antes del partido contra las venusinas, quienes ya preparan sus miradas hipnóticas.

Como explica el dibujante Javier Prado, resultó un acierto incluir a un joven lector de El Comercio como protagonista, pues generó una ilusión enorme en la audiencia.

Aunque a Prado no le gusta que Honigman haya complejizado la página con un diseño a cinco bandas –siente que pierde dinamismo–, sabe que la historieta recuperará impacto cuando los terrícolas salgan a la cancha. “Se nota que Honigman está probando; tiene demasiada información, a veces excesivamente textual, como sucedía en las historietas de la época”, advierte.

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