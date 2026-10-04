El recio equipo rival recurre al faul como estrategia y el Super Cholo resiste sus potentísimos disparos al arco. Con el equipo diezmado, nuestro héroe impulsa a los suyos y los convence de no renunciar.
El recio equipo rival recurre al faul como estrategia y el Super Cholo resiste sus potentísimos disparos al arco. Con el equipo diezmado, nuestro héroe impulsa a los suyos y los convence de no renunciar.
Para el escritor y guionista de cómics Hernán Migoya, es divertido pensar que, ante la posibilidad de viajar por la galaxia, y descubierta la vida en otros planetas, en lo único que pensemos sea en jugar partidos de fútbol. “Por un lado, me parece lamentable y, por otro, es lo mejor que nos podría llegar a pasar”, reflexiona.
Y destaca especialmente la proyección tan positiva de la figura del Super Cholo: “En el Perú, nos hemos acostumbrado a ver con desidia nuestro cómic clásico. Por eso es digna de encomio esta reedición del campeonato galáctico, que resultaba legendaria para los lectores mayores, cuando el cómic era un arte absolutamente popular en tiempos en que no era considerado arte. ¡Era la época dorada de la prensa!”, comenta.
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GUION: Diodoros Kronos (Francisco Miró Quesada Cantuarias). DIBUJO ORIGINAL: Víctor Honigman. INVESTIGACIÓN PARA ESTA REEDICIÓN: Enrique Planas. RESTAURACIÓN, COLOREADO DIGITAL Y CUIDADO DE EDICIÓN: Víctor Aguilar Rúa. PUBLICACIÓN ORIGINAL: Domingo 12 de agosto de 1962. ARCHIVO HISTÓRICO DE EL COMERCIO: Jean Pierre Andonaire, Carlos Batalla.
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