El recio equipo rival recurre al faul como estrategia y el Super Cholo resiste sus potentísimos disparos al arco. Con el equipo diezmado, nuestro héroe impulsa a los suyos y los convence de no renunciar.

Para el escritor y guionista de cómics Hernán Migoya, es divertido pensar que, ante la posibilidad de viajar por la galaxia, y descubierta la vida en otros planetas, en lo único que pensemos sea en jugar partidos de fútbol. “Por un lado, me parece lamentable y, por otro, es lo mejor que nos podría llegar a pasar”, reflexiona.

Y destaca especialmente la proyección tan positiva de la figura del Super Cholo: “En el Perú, nos hemos acostumbrado a ver con desidia nuestro cómic clásico. Por eso es digna de encomio esta reedición del campeonato galáctico, que resultaba legendaria para los lectores mayores, cuando el cómic era un arte absolutamente popular en tiempos en que no era considerado arte. ¡Era la época dorada de la prensa!”, comenta.

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