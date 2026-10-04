Lee Super Cholo en "El Dominical".
Lee Super Cholo en "El Dominical".
Por Redacción EC

El recio equipo rival recurre al faul como estrategia y el Super Cholo resiste sus potentísimos disparos al arco. Con el equipo diezmado, nuestro héroe impulsa a los suyos y los convence de no renunciar.

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