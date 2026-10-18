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Klaus Kinski en el set de "Fitzcarraldo", de Werner Herzog, filmada en Perú. (Foto: Jean-Louis Atlan/Sygma via Getty Images)
Klaus Kinski en el set de "Fitzcarraldo", de Werner Herzog, filmada en Perú. (Foto: Jean-Louis Atlan/Sygma via Getty Images)
/ jean-Louis Atlan
Por Jorge Paredes Laos

Los ojos desorbitados, la melena rubia chicoteada por el viento, los dientes apretados a punto de morder. Así era Klaus Kinski en un rodaje, en una escena y en la vida real. Psicópata, monstruo, depredador, mitómano, los adjetivos se suceden y no logran captar la desbocada existencia de uno de los actores más emblemáticos de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, quien rodó en el Perú dos de sus filmes protagónicos más importantes: Aguirre, la ira de dios (1972) y Fitzcarraldo (1982). Ambas películas dirigidas por Werner Herzog, quien lo convirtió en su ‘enemigo íntimo’, para parafrasear el título de un documental realizado en 1999, donde el director alemán define así al actor: “No era del todo normal, su carácter era diabólico… Juntos éramos como dos masas críticas que formaban una mezcla peligrosa al entrar en contacto”.

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