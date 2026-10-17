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Resumen

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En la inmensidad del Valle Sagrado, emerge la Qollqa Mater, en cuyo interior se conservan tubérculos, semillas, hierbas y textiles a bajas temperaturas con el constante aire frío de los apus.
En la inmensidad del Valle Sagrado, emerge la Qollqa Mater, en cuyo interior se conservan tubérculos, semillas, hierbas y textiles a bajas temperaturas con el constante aire frío de los apus.
/ Diana Gonzales Obando
Por Diana Gonzales Obando

La experiencia comienza, en realidad, días antes. Está en preparar el viaje a Cusco, decidir dónde dormir y gestionar la movilidad para llegar a tiempo. En esta visita optamos por pasar la noche en Urubamba, a 30 minutos de Moray, sitio arqueológico ubicado en Maras, donde los incas establecieron un centro de investigación agrícola. Cientos de personas llegan a este punto turístico, pero pocas están enteradas de que a unos metros se encuentra uno de los restaurantes más enigmáticos del mundo: MIL.

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