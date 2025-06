El restaurante MIL, ubicado en Moray, en el Valle Sagrado del Cusco, se ubicó en el puesto 75 de la lista con los puestos entre el 100 y el 51 que da a conocer la guía The World’s 50 Best Restaurantes como antesala a su gala central.

En la web oficial del ránking, se explica que este restaurante, de Virgilio Martínez y Pía León, los chefs del premiado Central, se ubica a 3,600 m.s.n.m. y por ello la visita “requiere de un pequeño esfuerzo”.

“Mil es un microcosmos andino del icónico Central, abasteciéndose exclusivamente del ecosistema que lo rodea. Los antropólogos del equipo fomentan relaciones con comunidades indígenas muy unidas y juntos plantan, cuidan y cosechan productos sostenibles. Todo esto se une en el innovador menú degustación de ocho tiempos del chef Luis Valderrama”, se lee en el listado que también destaca el trabajo de restaurantes en México, Colombia y otros países de América Latina.

Los restaurantes en el listado

Los mexicanos Arca (Tulum) y Huniik (Mérida) y los brasileños Tuju y Evvai, ambos en Sao Paulo, son algunos de los nuevos restaurantes latinoamericanos que entraron en la lista del 51 al 100 de los mejores del mundo elaborada por ‘The World’s 50 Best Restaurants’.

Arca se sitúa en el puesto 67; Tuju, en el 70; Huniik, en el 89 y Evvai, en el 95, según el listado dado a conocer este jueves por los organizadores.

Entre el 51 y el 100 de esta lista hay 12 restaurantes latinoamericanos, los cuatro citados y Alcalde, de Guadalajara (México), en el 51; El Chato, de Bogotá (54); Pujol, de Ciudad de México (60); Nuema, de Quito (61); Mil, de Cusco (Perú), en el 75; Leo, de Bogotá (76); Oteque, de Río de Janeiro (81) y A Casa do Porco, de Sao paulo (83).

Además hay cinco españoles: Quique Dacosta, en Denia (65); Cocina Hermanos Torres, en Barcelona (78); A Poniente, en el Puerto de Santa María (84); Txispa, en Atxondo (Bizcaia), en el 86, y Mugaritz, en sa Sebastián, en el 87.

¿Cuándo se anuncian a los 50 mejores del mundo?

El anuncio de la lista The World’s 50 Best Restaurantes 2025 se realizará el día 19 de junio en una gala que se celebrará en la ciudad italiana de Turín.

Cabe destacar que, en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo ya no estarán 10 establecimientos, que se han situado en el listado 51-100 dado a conocer hoy.

Además de Quique Dacosta -que baja del 14 al 65-, El Chato -que ha pasado del 25 al 54- y Oteque -del 37 al 81-, han desaparecido del listado principal otros siete restaurantes.

Se trata de La Colombe (Ciudad del Cabo), que pasa del 49 al 55; Tim Raue (Berlín), del 30 al 58; Den (Tokio), del 32 al 53; Nobelhart & Schmutzig (Berlín), del 43 al 59; Schloss Schauenstein (Furstenau), del 47 al 52; Hisa Franko (Kobarid), del 48 al 69, y Single Thread (Healdsburg), del 46 al 80.

Y entre los restaurantes que en 2024 aparecían bien situados en el listado del 51 al 100 y que no han sido incluidos este año están Mérito (Lima), que ocupaba el puesto 55; Lasai, de Rio de Janeiro (58) y Enigma (Barcelona), en el 59.

Eso podría indicar que estos tres establecimientos saltarán a la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo que el año pasado lideró el barcelonés Disfrutar, que ya no podrá volver a ganar ya que las normas de The 50 Best eliminan al mejor de cada año.

Estaba seguido por el español Asador Etxebarri, en Atxondo (Bizcaia), dirigido por Aitor Arregi; Table by Bruno Verjus (París), el madrileño Diverzo, de Dabiz Muñoz, y Maido, de Lima, de Mitsuharu Tsumura.