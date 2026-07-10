Lima albergará la gala de The World's 50 Best 2026. (Foto: Difusión y iStock)
Lima albergará la gala de The World's 50 Best 2026. (Foto: Difusión y iStock)
Por Redacción EC

El sucesor de Maido, el restaurante peruano que en 2025 fue elegido el mejor del mundo, se dará a conocer en Lima. Y es que la nueva gala de The World’s 50 Best Restaurants tendrá por primera vez en sus 24 años de historia como sede a la capital peruana. Así lo anunció la organización a través de sus redes sociales.

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