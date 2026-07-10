El sucesor de Maido, el restaurante peruano que en 2025 fue elegido el mejor del mundo, se dará a conocer en Lima. Y es que la nueva gala de The World’s 50 Best Restaurants tendrá por primera vez en sus 24 años de historia como sede a la capital peruana. Así lo anunció la organización a través de sus redes sociales.

“En Lima, un centro neurálgico de la gastronomía mundial, los mejores chefs y restauradores del mundo se reunirán el 4 de noviembre para celebrar la presentación del ranking del 1 al 50″, anunció la organización del prestigioso listado, que llevará la ceremonia a la capital peruana en alianza con PromPerú.

Además de la ceremonia, también se realizará en Lima en el marco de la gala la serie de eventos bajo el título “#50BestTalks”, que el 3 de noviembre tendrá un programa de debates protagonizados por algunas de las mentes culinarias más creativas del mundo. Los especialistas, de momento, todavía no han sido anunciados.

The World’s 50 Best Restaurants es uno de los listados de mayor prestigio en el mundo gastronómico. Dos restaurantes peruanos han ocupado el primer lugar en su podio: Central, de Virgilio Martínez y Pía León, y Maido, de Mitsuharu Tsumura.

En el 2025, otros restaurantes peruanos lograron destacar en los lugares más importantes del listado: Kjolle, Mérito y Mayta.