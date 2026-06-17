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Hiromitsu Morita, director principal de “Sazae-san”, fallece a los 79 años. (Foto: Redes sociales)
Hiromitsu Morita, director principal de “Sazae-san”, fallece a los 79 años. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La industria de la animación japonesa atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Hiromitsu Morita, destacado director, animador y supervisor creativo que participó en algunas de las producciones más influyentes de la historia del anime. El deceso fue anunciado por Studio Eiken, que destacó el legado y la contribución del realizador al desarrollo de la animación en Japón.

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