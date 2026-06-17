La industria de la animación japonesa atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Hiromitsu Morita, destacado director, animador y supervisor creativo que participó en algunas de las producciones más influyentes de la historia del anime. El deceso fue anunciado por Studio Eiken, que destacó el legado y la contribución del realizador al desarrollo de la animación en Japón.

Morita murió el pasado 4 de junio de 2026 a los 79 años, poniendo fin a una trayectoria profesional que se extendió durante más de medio siglo y que lo convirtió en una figura respetada dentro de la industria.

Aunque no alcanzó la notoriedad internacional de otros grandes directores del anime, su labor detrás de cámaras resultó fundamental en numerosas producciones. A lo largo de su carrera desempeñó funciones como animador, director de episodios, supervisor de animación, creador de storyboards y director principal.

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria estuvo vinculado a “Sazae-san”, considerada la serie de anime más longeva de la televisión japonesa. Morita se incorporó al proyecto en 2005 y posteriormente asumió el cargo de director principal, una posición clave para garantizar la continuidad y vigencia de una producción considerada parte del patrimonio cultural contemporáneo de Japón.

Su trabajo en la serie se prolongó durante 13 años, hasta su retiro en marzo de 2024. Durante ese periodo contribuyó a mantener la identidad y esencia de una historia que continúa emitiéndose semanalmente y que sigue siendo una de las más vistas por las familias japonesas.

Sin embargo, el legado de Morita trasciende ampliamente su participación en “Sazae-san”. A lo largo de más de cinco décadas colaboró en proyectos que marcaron distintas etapas de la evolución del anime, entre ellos Astro Boy, Metropolis, Space Battleship Yamato, Ashita no Joe, Monster, Claymore y Sakura Cardcaptor.

La noticia de su fallecimiento ha generado muestras de reconocimiento entre profesionales y seguidores de la animación japonesa, quienes destacan el impacto de su trabajo en algunas de las producciones más representativas del género.

Con su partida, la industria pierde a uno de los creadores que, desde distintas funciones técnicas y artísticas, ayudó a consolidar el prestigio y la influencia global del anime a lo largo de las últimas décadas.