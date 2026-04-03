No se puede hablar de la historieta peruana sin mencionar el aporte de “Carboncito”, revista de tipo fanzine que difundió esta disciplina como medio artístico a lo largo de 20 números entre el 2001 y 2017, alejándose de lo que dictaba el mercado, antes también de que renaciera el interés por esta forma de narrar en el Perú. Desde hace unos años la marca, convertida en festival, se enfoca en arte gráfico impreso y en formar una comunidad.

“Seguimos manteniendo el mismo espíritu que con la revista, que es difundir el cómic, el arte gráfico y las publicaciones independientes. En Perú y en otros países ‘Carboncito’ ha servido de puente para el intercambio cultural, hemos contado con invitados internacionales como sucedía con la revista y han surgido otros proyectos, colaboraciones”, contó a este Diario Amadeo Gonzales, cocreador del festival y revista junto a su hermano Renso. “Esta edición es como un regreso, porque hicimos una pausa necesaria para replantear todo, y estamos volviendo como al inicio pero con todos los conocimientos adquiridos y abiertos siempre a aprender más”, agregó.

Participan en esta edición los historietistas Chica Espinaca, Eduardo Romero y Gino Palomino, la ilustradora y muralista Natasha Cabrera, los ilustradores Jimbo, Búho Iluso, Yito, Familia Gutierrez, el ilustrador que homenaje a Guamán Poma de Ayala Neocrónicas, el fotógrafo Adrián Portugal, etc.

Orígenes y proyección

“Carboncito” fue un fanzine hecho artesanalmente, a mano, fotocopiado, sin computadoras de por medio. “En el camino nos encontramos con amigos y colegas que nos dieron su opinión, crítica, artistas que colaboraron con sus historietas y dibujos en nuestra publicación, sin ninguna pretensión o expectativa llegamos a durar 16 años”, recuerda Gonzales, quien cuenta que la experiencia los puso en contacto con dibujantes, músicos, cineastas, escritores y artistas en general del Perú, Latinoamérica y Europa.

Tras estos años, él cree que el festival conserva su espíritu underground de contar y dibujar historias sin ninguna limitación o autocensura. “Seguimos siendo underground, seguimos haciendo fanzines, creo que es ya nuestra forma de ver y realizar las cosas, aplicando el hazlo tú mismo”, sostuvo.