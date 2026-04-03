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Cartel e ilustración oficial para promocionar el Festival Carboncito 2026, ambos dibujados por el organizador Amadeo Gonzales.
Cartel e ilustración oficial para promocionar el Festival Carboncito 2026, ambos dibujados por el organizador Amadeo Gonzales.
/ Amadeo Gonzales
Por Alfonso Rivadeneyra García

No se puede hablar de la historieta peruana sin mencionar el aporte de “Carboncito”, revista de tipo fanzine que difundió esta disciplina como medio artístico a lo largo de 20 números entre el 2001 y 2017, alejándose de lo que dictaba el mercado, antes también de que renaciera el interés por esta forma de narrar en el Perú. Desde hace unos años la marca, convertida en festival, se enfoca en arte gráfico impreso y en formar una comunidad.

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