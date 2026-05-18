Horóscopo de HOY, lunes 18 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aún con altibajos o postergaciones, los problemas económicos no dañarán los negocios. Amor: en encuentro fortuito, será buena idea no apurarse y el encanto surgirá natural.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver reclamos de deudas o pedir aumento de ingresos. Amor: una discusión sacará a la luz temas contradictorios que se resolverán dialogando.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la discreción será la clave para no cometer errores y llega una buena oportunidad. Amor: ignorar al otro en una discusión solo creará fastidio. Necesitará ser paciente.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un cambio favorable traerá un gran alivio y su vida material comenzará a mejorar. Amor: crecerán las afinidades con cierta persona y una relación comenzará a nacer.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tendrá que volver sobre sus últimos pasos y hallará la respuesta a los problemas. Amor: su generosidad será motivo de elogios en la pareja pero será buena idea no exagerar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una idea será difícil de implementar pero vendrán colegas a ayudar. Amor: ante un encuentro y con un gesto, las dudas y temores infundados se disiparán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan los cambios más esperados y el esfuerzo para crecer funcionará. Amor: surgirán recriminaciones que opacarán la relación pero se disculparán los errores.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se liberará de trabas y el resultado favorable pronto surgirá. Amor: un gesto sutil bastará para renovar el encanto y la calidez mutua en la relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán indicios de que las perspectivas comienzan a mejorar. Amor: su encanto estará irresistible y no pasa por desapercibido en el entorno; posible romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá con audacia un asunto delicado y logrará ser un éxito. Amor: momento para dejar de lado la rigidez en la relación mutua para que todo mejore.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una etapa favorable comienza y generará recursos para continuar creciendo. Amor: tomará una decisión impulsiva pero su pareja le responderá con un gesto inteligente.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no será buena idea tener dudas en el momento actual de un proyecto; saldrá bien. Amor: un malentendido hará que vea fantasmas donde no los hay pero todo se resolverá.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTIVA Y SENSIBLERA. INCLUSO ES CAPAZ DE SOFOCAR A SU PAREJA.