Horóscopo de HOY, viernes 11 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: proyectos estancados o discontinuados tomarán destacada vigencia. Amor: tendrá agradable equilibrio, disposición para escuchar y un encanto irresistible.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su paciencia será elogiada cuando resuelva fallas provocadas por otra gente. Amor: las habladurías no serán buena fuente para saber y alterarán la armonía de la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las condiciones de trabajo mejoran y el proyecto o negocio crecerá. Amor: mantener el buen humor será la clave para el entorno e impactará en alguien especial.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ante nuevos desafíos necesitará reunir todo su coraje y responder con certeza. Amor: alguna traba emocional causará problemas en la pareja pero será superada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas ante un entorno indiferente a sus logros y comprobarán su éxito. Amor: al mostrarse tal como es, liberará los sentimientos más guardados de su pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: necesitará estar muy atento y dispuesto a tomar riesgos; el éxito llega. Amor: el aprecio mutuo facilitará la afinidad romántica con la persona más inesperada.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los gastos sin control podrían ser un fastidio, pero sabrá evitarlos. Amor: su capacidad para agradar deslumbrará al entorno y alguien se acercará atraído.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su creatividad estará al máximo para alcanzar las metas esquivas. Amor: no permitirá que cierta gente opine sobre los aspectos más íntimos de la relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: compartirá ideas con gente confiable y la situación mejora. Amor: trabajará las diferencias en la pareja y finalmente descubrirá una dulce armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aprovecha una buena oportunidad que producirá el éxito. Amor: realizará una actividad en común y la calidez mutua estimulará a la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente del entorno tendrá acciones poco confiables pero lo controlará. Amor: por alguna circunstancia, la pareja se convertirá en el refugio más saludable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: oportuno iniciar negocios nuevos o poco explorados y será con éxito. Amor: idealizar rasgos de su pareja le llevará a creer cosas que no se condicen con lo real.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA PERO ACOSTUMBRADA A DIVERTIRSE CON PERSONAS DE SU ENTORNO.