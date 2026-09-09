Cerro Corona, hasta hace muy poco el segundo productor aurífero de Cajamarca, detuvo sus actividades de minado en el 2025 tras quince años de operación comercial. Hoy, la unidad minera ingresa a un cierre progresivo, pero su operador, la sudafricana Gold Fields, confía en extender su vida útil mientras busca, en paralelo, un nuevo Cerro Corona a través de la exploración ‘greenfield’.

“Estamos sumamente interesados en tratar de encontrar formas alternativas de crecer en el Perú”, apunta Mike Fraser, CEO del productor aurífero, en entrevista exclusiva con Día1.

- Gold Fields acaba de publicar sus últimos resultados financieros y vemos que han sido muy auspiciosos. ¿Nos puede explicar cómo ha sido el desempeño de la compañía en lo que va del año?

Sí. Tuvimos un desempeño excepcional en el primer semestre [del 2026]. Nuestros volúmenes de ventas aumentaron 18%, medidos en onzas de oro equivalente, alcanzando 1,27 millones de onzas. Eso, combinado con un incremento de casi 51% en el ‘precio equivalente realizado del oro’ en el mismo periodo, significó que nuestras ganancias aumentaran un 82%. Fue un desempeño financiero muy sólido que se tradujo en un dividendo muy significativo que pagamos, el cual fue de poco más de US$1 por acción.

- ¿Por ‘desempeño financiero muy sólido’ se refiere a un récord para la compañía?

Tendría que confirmártelo con exactitud, pero diría que desde una perspectiva financiera y de ganancias este sería el beneficio semestral más alto que habríamos obtenido. Y ciertamente, este sería el dividendo a cuenta más alto que hemos declarado como empresa. Nuevamente, diría que esto se debe a una combinación de mayores ventas de oro y al hecho de que hemos tenido un precio récord en estos seis meses.

- ¿Qué otros factores explican estos resultados, aparte del mayor precio del oro?

Un factor que debemos destacar categóricamente es que estos fueron los primeros seis meses completos de producción a nivel comercial de nuestra mina Salares Norte, en Atacama (Chile). Salares produjo 337 mil onzas de oro equivalente en este periodo, con un costo de mantenimiento (AISC) de alrededor de $269 por onza. Fue un contribuyente muy significativo a nuestras ganancias y, de hecho, generó más del 50% de nuestros flujos de caja en este semestre. Diría que ese es uno de los factores más destacados en nuestro desempeño del periodo.

CERRO CORONA

- ¿Y en el caso del Perú, cual ha sido el desempeño de Cerro Corona? ¿En qué estado se encuentra la mina?

En Cerro Corona detuvimos el minado a fines del 2025. En los primeros seis meses de este año hemos estado procesando pilas de mineral (’stockpiles’) y tenemos una vida útil de alrededor de seis años para esta actividad. Hay un estudio adicional en marcha porque la mayor restricción que estamos encontrando [para seguir minando el yacimiento] es la capacidad del depósito de relaves.

Gold Fields trabaja en la extensión de vida de su mina Cerro Corona (Cajamarca) más allá del 2032.

- ¿Qué les impide ampliar la relavera?

La relavera original llegó a su capacidad máxima. Lo que nos está permitido hacer y que comenzamos a trabajar en la primera mitad de este año, es depositar los relaves provenientes del procesamiento de los ‘stockpiles’ dentro del antiguo tajo, lo cual nos da estos seis años más de vida útil. Actualmente hay un estudio técnico en curso - que luego requerirá permisos - para ver si podemos elevar la altura del tajo o la cantidad de material que se puede depositar en él. Esa es una oportunidad para extender potencialmente la vida de la mina.

- Si entiendo bien, son seis años en los cuales van a procesar el mineral almacenado. Luego de eso, ¿qué sucederá?

Más allá de eso, tendríamos que buscar en qué otro lugar del distrito existe la oportunidad de crear capacidad de relaves. Pero el objetivo primario, ahora, es ver si podemos ampliar la capacidad del tajo [que nos sirve de relavera].

- ¿Hay mineral en el distrito?

Ciertamente, hay mineral disponible. De hecho, tenemos planeadas algunas perforaciones que esperamos iniciar en la segunda mitad de este año en el proyecto (’brownfield’) Nueva Esperanza, que está cerca de Cerro Corona. Sabemos que existen otras fuentes de mineral en la zona. El problema real es el acceso a la capacidad de relaves. Por ello, estamos haciendo estudios para identificar oportunidades que nos permitan extender potencialmente la vida de Cerro Corona.

- Mientras tanto, la unidad minera sigue generando flujo de caja. ¿Es así?

Absolutamente. Cerro Corona ha sido un activo muy bien administrado durante muchísimo tiempo. Incluso en este periodo, en el que solo estamos procesando ‘stockpiles’, continúa generando un valor muy bueno. Para darte un ejemplo: el flujo de caja libre ajustado en el primer semestre fue de US$71 millones, y eso en un periodo en el que ni siquiera estuvimos minando. Esto demuestra que Cerro Corona continúa creando valor para los ‘stakeholders’ (grupos de interés).

- ¿El cierre de Cerro Corona no implica que Gold Fields se irá del Perú? ¿Van a seguir buscando oportunidades?

Absolutamente. Nuestra estrategia es doble: continuamos con nuestra exploración ‘greenfield’, pero también, y de manera muy importante, buscamos formas de extender la vida útil de Cerro Corona y de la instalación a fin de crear un horizonte más largo para todas las oportunidades en la región [Cajamarca]. Así que, creo que tenemos un doble papel que cumplir y, sin duda, estamos sumamente interesados en tratar de encontrar formas alternativas de crecer en el Perú.

- ¿Tiene algún estimado de cuánto dinero invertirían en el cierre de Cerro Corona?

Es muy temprano para declarar una cifra. Continuamos actualizando nuestro estudio de cierre. Tenemos obligaciones de rehabilitación significativas y pasivos fondeados en nuestro balance. Sin embargo, lo que haremos es buscar oportunidades para extender la vida del activo, porque entrar en una fase de cierre definitivo significaría perder la oportunidad de utilizar la capacidad instalada que tenemos allí.

La mina Salares Norte impulsó los resultados financieros de Gold Fields. (Foto: Tecnología Minera)

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN

- ¿Cuál es la estrategia de Gold Fields para crecer? ¿Realizarán más fusiones y adquisiciones?

Cuando hablamos de crecimiento, nos referimos al incremento en el valor de la compañía a través del mayor flujo de caja por acción. No se trata solo de las onzas que producimos, sino de asegurarnos que esas onzas aumentan nuestro margen relativo y, por lo tanto, también el valor de la empresa. Sin embargo, lo que sabemos como productores de oro es que debemos reemplazar continuamente las reservas qué hemos minado, y nuestra estrategia para ello es simple. Tenemos tres palancas de valor. El primero es la exploración ‘brownfield’.

- ¿Cómo en Salares Norte y Cerro Corona?

Un claro ejemplo es Salares Norte, dónde gastamos US$20 millones al año en exploración para ver dónde podemos añadir onzas de oro para incrementar las reservas y la vida de la mina. La otra palanca es nuestro programa ‘greenfield’, y un buen ejemplo de ello es el proyecto Wayra.

- ¿Wayra es un nuevo proyecto en el Perú?

Es un proyecto ‘greenfield’ en el sur del Perú (Tacna). Es una jurisdicción relativamente nueva que no depende de la infraestructura de nuestras minas. Hemos hecho bastante en los últimos 24 meses para incrementar el número de inversiones que tenemos a través de nuestro programa de ‘greenfields’ (proyectos desde cero). Y la tercera palanca que utilizamos es nuestro crecimiento inorgánico potencial a través de fusiones y adquisiciones (M&A).

- ¿Qué fusiones y adquisiciones han llevado a cabo recientemente?

Como posiblemente habrás visto, respaldamos recientemente a un inversionista junior en Surinam, donde tomamos el 19,9% de una empresa llamada Founders Metals. De igual forma, el año pasado completamos la adquisición de Gold Road Resources, en Australia, lo que nos dio acceso al 100% de la mina Gruyere. Así que, M&A es parte de nuestra estrategia de crecimiento y podemos actuar desde asociaciones muy pequeñas hasta transacciones corporativas mucho más grandes, pero siempre dentro del contexto de una estrategia amplia para encontrar reservas adicionales para nuestros activos a futuro.

- Volviendo al tema de la exploración ‘greenfield’, ¿podemos decir que el Perú es un objetivo interesante para Gold Fields?

Totalmente correcto. Wayra es un proyecto muy emocionante para nosotros. Como podrás comprender, uno de los mayores desafíos que hemos tenido en el Perú es conseguir el acceso a la tierra en muchos aspectos. Una de las capacidades que tenemos, y que me impresiona mucho, es que contamos con equipos capaces de obtener ese acceso, de trabajar con las comunidades y asegurar alianzas que nos permitan tener plataformas de perforación operando. Wayra es una concesión muy prospectiva que nos entusiasma bastante. Ciertamente, estaremos muy entusiasmados de encontrar oportunidades adicionales para explorar y desarrollar.

- ¿Qué tipo de proyecto es Wayra? ¿Es de oro o de cobre-oro?

Aún es pronto para saberlo, pero sería un proyecto multiproductor de cobre y oro. Quién sabe cómo se verán las leyes finales. Necesitamos hacer más trabajo en el proyecto.

Cerro Corona está ingresando a una fase de reducción progresiva de actividades. En ese sentido, la minera busca tanto extender la vida útil de esta mina como encontrar un nuevo gran activo en Perú.

- ¿Existen otros proyectos en los cuales Gold Fields está trabajando en el país?

Probablemente no sea algo de lo que hablemos abiertamente porque continuamos evaluando múltiples objetivos en etapa inicial. No diría que hay algo más de lo que podamos hablar, aparte de Wayra y Nueva Esperanza, que son nuestras dos prioridades en este momento. Ha habido otros objetivos de interés, pero, realmente, todo se reduce a si podemos obtener el acceso a la tierra. Solo cuando logramos ese acceso comenzamos a hablar de ellos, por la sensibilidad previa con las comunidades.

- ¿Cuáles son las expectativas de la compañía con el nuevo gobierno que recién se inició? ¿Qué esperarían para alentarlos a seguir invirtiendo?

Lo que puedo decir es que el Perú está bendecido con una gran geología y con gente extraordinaria que entiende la minería. Creo que lo que no ha ayudado al Perú en su historia reciente ha sido la alta rotación e inestabilidad a nivel político. Ha habido mucha incertidumbre. Lo que cualquier inversionista a largo plazo quiere ver es, simplemente, continuidad, certeza en las políticas, apoyo constante a la industria y estabilidad. Eso es lo que espero para el Perú, porque será bueno no solo para nosotros como inversionistas, sino para todos en el país.