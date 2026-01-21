Lupaka Gold Corp. ha contratado investigadores para localizar activos peruanos en el extranjero, con la intención de incautarse en las próximas semanas si no reciben noticias del gobierno.

MÁS INFORMACIÓN: Movistar y América Multimedia firman alianza estratégica para fortalecer contenidos en Perú

Cabe precisar que la minera obtuvo una indemnización de US$67 millones en junio debido a la incapacidad del gobierno peruano para frenar las protestas comunitarias que obligaron a la compañía a detener las operaciones en su mina Invicta.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Uno de los objetivos es la petrolera nacional peruana Petro-Perú, que tiene deudas masivas y paga grandes cantidades de dinero por ellas periódicamente”, indicó Gordon Ellis, presidente de Lupaka en una entrevista.

Otros activos incluyen barcos y bienes inmuebles, así como pagos de deuda de bonos soberanos de Perú. “Hay una lista bastante completa de activos que podrían ser atacados”, agregó Ellis.

“Lupaka ha enviado cartas a prácticamente todos los funcionarios gubernamentales que se nos ocurren que podrían tener alguna responsabilidad de pago, y hasta ahora no ha habido respuesta. Parece que, bajo este régimen,el gobierno del Perú simplemente no aparece”, sostuvo Ellis.

Cabe precisar que Lupaka está repercutiendo en la industria peruana del cobre y el oro, ya que podría abrir la puerta a futuras reclamaciones. Ahora, planean enfrentar a funcionarios peruanos en marzo en una de las conferencias mineras más grandes del mundo, organizada por la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, conocida como Pdac.

“Le estamos diciendo al mundo que no nos han pagado y eso es contradictorio con los intentos de Perú de tratar de recaudar dinero y decir que es un buen lugar para hacer minería”, recalcó.

Como se recuerda el gobierno peruano declaró este mes que logró negociar con Kuntur Wasi la condonación de los interés del arbitraje vencido Sin embargo, Ellis afirmó que con Lupaka podría no ser tan fácil, ya que el laudo ya incluye una cantidad significativa de interés que aumentan a una tasa anual cercana a 9%.