Keiko Fujimori saldrá del país del 21 al 25 de septiembre donde viajara a Nueva York para participar en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). (Foto: Presidencia).
Keiko Fujimori saldrá del país del 21 al 25 de septiembre donde viajara a Nueva York para participar en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). (Foto: Presidencia).
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta del Perú, indicó que espera que los Estados Unidos pueda reevaluar los aranceles impuestos a las exportaciones peruanas.

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