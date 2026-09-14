Keiko Fujimori, presidenta del Perú, indicó que espera que los Estados Unidos pueda reevaluar los aranceles impuestos a las exportaciones peruanas.

Agregó que en la última reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, le expresó también este pedido para que revalúen los aranceles.

“Sí, se lo mencionamos en la reunión privada (a Marco Rubio), tomó nota y señaló que este no es un tema de su cartera, pero lo iba a trasladar, entonces cuando vayamos a Nueva York, esperando tener el permiso del Senado, nos acompañará el ministro de Comercio Exterior, Rogers Valencia, así es que esperamos tener esta posibilidad de que se pueda revaluar los aranceles para nuestro país”, sostuvo Fujimori en una entrevista con Cuarto Poder.

Cabe precisar que el Poder Ejecutivo solicitó al Senado autorizar la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori, del 21 al 25 de septiembre de 2026, con el objetivo de viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Por otro lado, Fujimori, agradeció que los Estados Unidos envíe el buque hospital Comfort, con una capacidad de más de mil camas, para apoyar a la ciudad de Paita y toda la costa norte del Perú ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.