Las declaraciones de Velarde se dieron durante una ceremonia de reconocimiento a su labor organizada por nuam exchange. Foto: BCRP.
Las declaraciones de Velarde se dieron durante una ceremonia de reconocimiento a su labor organizada por nuam exchange. Foto: BCRP.
Por Redacción EC

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), sostuvo que el éxito macroeconómico del Perú y de la política monetaria en poco más de tres décadas ha sido un proceso largo y conseguido de a pocos, aunque algo que lo ha diferenciado de países como Chile o Colombia es que la meta de inflación del BCR es de 2% anual.

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