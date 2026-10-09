Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), sostuvo que el éxito macroeconómico del Perú y de la política monetaria en poco más de tres décadas ha sido un proceso largo y conseguido de a pocos, aunque algo que lo ha diferenciado de países como Chile o Colombia es que la meta de inflación del BCR es de 2% anual.

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“Me es difícil entender por qué, mientras que la Unión Europea, Reino Unido, EE.UU. y hasta Japón tiene una meta de inflación de 2%, nosotros (Latinoamérica, excluido Perú) aceptamos una meta de inflación más alta, como si nuestros habitantes tuvieran que experimentar una inflación mayor y no veo ninguna razón (para ello)”, sostuvo en una ceremonia de reconocimiento a su labor organizada por nuam exchange.

“El sol competía contra el dólar y si EE.UU. tenía una inflación de 2%, debíamos buscar una inflación no mayor a la de EE.UU.”, agregó.

Incluso ponderó que en este siglo la inflación subyacente en el país, excluidos los componentes volátiles de la canasta de consumo, como alimentos y combustibles, ha estado por debajo de la estadounidense.

“En este momento estamos en mejor pie que EE.UU. (…) La inflación de Perú el año pasado fue de 1.5%, EE.UU. todavía estaba por encima. En este momento nuestra inflación sin energía, alimentos, transporte es de 1.8%; la mayor parte de los precios siguen aumentando menos de 2% anual” , señaló.

Respecto a un futuro relevo, Velarde precisó que el BCR es un equipo y que hay muchas personas que pueden sustituirlo, pero no cualquiera. “Hay que distinguir las cosas. Es un equipo (el del BCRP); hay mucha gente que puede sustituirme, pero no cualquiera tampoco”.

“Muchas veces se piensa que las instituciones son importantes, pero las personas sí importan también. (Entre) un presidente de la República y otro hay diferencias, y entre un ministro de Economía y otro hay diferencias; el gerente general de una empresa y otro, hay diferencias. Hay un montón que pueden sustituirme, pero no es que cualquiera puede sustituirme tampoco”, remarcó el titular del BCR.