Julio Velarde, presidente del BCR, recibe el título de Doctor Honoris Causa por la UNALM. (Foto: UNALM)
Julio Velarde, presidente del BCR, recibe el título de Doctor Honoris Causa por la UNALM. (Foto: UNALM)
Por Redacción EC

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, fue incorporado al claustro de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) como Doctor Honoris Causa, distinción que reconoce su trayectoria profesional y su contribución a la estabilidad económica del país.