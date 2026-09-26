El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, fue incorporado al claustro de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) como Doctor Honoris Causa, distinción que reconoce su trayectoria profesional y su contribución a la estabilidad económica del país.

El reconocimiento ocurrió un día después de que Velarde juró como titular del Banco Central para el periodo 2026-2031, iniciando su quinto mandato en la entidad y aproximándose a cumplir 20 años frente a la institución que preside desde octubre de 2006.

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En la ceremonia, el rector de la UNALM, Ph. D. Alberto Barrón López, destacó la incorporación de Velarde y le hizo entrega de los símbolos académicos, diploma y placa respectivos.

“Usted ha demostrado que la economía no son solo números y gráficos, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas. A nuestros estudiantes les digo que el ejemplo del doctor Velarde nos enseña que el liderazgo verdadero no se mide por el poder que se ejerce, sino por el impacto positivo que se deja; la integridad y la disciplina son virtudes que debemos cultivar”, expresó Barrón.

A su vez, Velarde, destacó que la apertura comercial ha sido el principal motor del crecimiento peruano.

“En América Latina, en un periodo reciente, los países que más se han abierto con exportaciones han tenido un crecimiento más alto. En estos últimos años hemos crecido el doble que América Latina y hemos exportado 90 por ciento más que Colombia. No nos ha ido tan mal pese a la inestabilidad política porque la economía ha sido más abierta a las exportaciones. En el ranking de países que más crecen, coinciden los países cuyas exportaciones están creciendo”, sostuvo.

Un segundo factor decisivo ha sido la disciplina macroeconómica, señaló.

“Si uno ve la situación fiscal de Asia, allí se ve la gran diferencia. Mientras la región ha estado con tasas altas de inflación, los países asiáticos han sido exitosos porque han tenido un manejo fiscal prudente. Sin ese ancla macro, es imposible crecer. Lo que hemos conseguido en el equipo del BCR es la tasa más baja de inflación de América Latina y hemos tenido el periodo más largo de inflación baja de la historia”, dijo.

Sus declaraciones se producen en momentos en que el BCRP ha revisado las perspectivas de la economía nacional frente al impacto del Fenómeno El Niño y la evolución de la inflación.

El reconocimiento coincide también con un escenario económico marcado por los posibles efectos del Fenómeno El Niño. En su último Reporte de Inflación, el BCRP redujo de 3,4 % a 3,2 % su proyección de crecimiento para 2026 y elevó de 0,7 a 0,9 puntos porcentuales el impacto negativo estimado del evento climático sobre el PBI de este año.