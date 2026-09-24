Janet Gilardi, titular del Poder Judicial, tomó este jueves 24 de septiembre juramento a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia.

De esta manera, Julio Velarde extiende su permanencia en el máximo cargo del BCR, el cual ocupa desde 2006, cuando fue designado en el gobierno de Alan García y posteriormente ratificado por el resto de mandatos. Antes de dicha designación, Velarde Flores fue director del ente emisor entre 1990 y 1992, y 2001 y 2003.

Velarde tiene maestría y estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Brown, Estados Unidos; estudios avanzados de Economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania, y realizó sus estudios de pregrado en Economía en la Universidad del Pacífico.

Además, fue presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en el período 2018/2019 y presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) desde 2004 hasta octubre de 2006. Asimismo, ocupó los cargos de Director del Banco Central de Reserva del Perú, de 1990 a 1992 y de 2001 a 2003, y de decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico.

Ha recibido premios internacionales por su gestión al frente del BCR, destacando entre ellos el de la revista The Banker, del grupo editorial Financial Times, que lo distinguió como Banquero Central de las Américas del Año 2020 y como Banquero Central del Año a nivel global en 2015. En 2021 recibió también la mayor calificación como banquero central según la revista Global Finance. Localmente recibió la Orden El Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz otorgado por la presidencia de la República, fue distinguido por la Municipalidad de Lima, recibió el grado de honoris causa por varias universidades del país, así como reconocimientos de gremios empresariales.