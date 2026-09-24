La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia. Foto: PJ.
La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia. Foto: PJ.
Por Redacción EC

Janet Gilardi, titular del Poder Judicial, tomó este jueves 24 de septiembre juramento a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia.

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