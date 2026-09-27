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Resumen

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La Amazonía de nuestro país se ubica en segundo lugar por su comida y territorio. (Foto: GEC)
La Amazonía de nuestro país se ubica en segundo lugar por su comida y territorio. (Foto: GEC)
Por Redacción Economía

COFIDE, Banco de Desarrollo del Perú, asumió la Presidencia de la Coalición Verde de Bancos Públicos de Desarrollo para el período 2026-2028. Con ello, se convierte en el primer banco peruano en liderar esta iniciativa regional, creada durante la Cumbre de la Amazonía de Belém en 2023 para fortalecer la cooperación entre bancos públicos de desarrollo, impulsar la innovación financiera y movilizar inversiones sostenibles para la Amazonía.

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