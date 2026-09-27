COFIDE, Banco de Desarrollo del Perú, asumió la Presidencia de la Coalición Verde de Bancos Públicos de Desarrollo para el período 2026-2028. Con ello, se convierte en el primer banco peruano en liderar esta iniciativa regional, creada durante la Cumbre de la Amazonía de Belém en 2023 para fortalecer la cooperación entre bancos públicos de desarrollo, impulsar la innovación financiera y movilizar inversiones sostenibles para la Amazonía.

La presidencia del Comité Directivo estará a cargo de Jorge Velarde, presidente ejecutivo de COFIDE, quien representará al banco peruano en la implementación del Plan de Acción 2026-2027 y en la coordinación estratégica entre las entidades miembros y los organismos multilaterales que acompañan a la Coalición.

La vicepresidencia será asumida por Bancóldex, que renueva su mandato en el rol representado por María José Naranjo, vicepresidenta del Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia. El nuevo Comité Directivo sucede a la gestión encabezada por BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil.

La Coalición Verde reúne actualmente a 18 bancos públicos de desarrollo de los países amazónicos y cuenta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Mundial (BM) como socios estratégicos.

En esta nueva etapa, la Coalición ejecutará su Plan de Acción 2026-2027, que contempla fortalecer el intercambio de conocimiento, desarrollar nuevos instrumentos financieros, movilizar capital público y privado y ampliar el acceso de la región a financiamiento climático y sostenible.

Desde la Presidencia del Comité Directivo, Jorge Velarde impulsará una agenda enfocada en fortalecer la cooperación entre bancos públicos de desarrollo, promover el intercambio de mejores prácticas y acelerar el desarrollo de instrumentos financieros innovadores. También buscará ampliar el acceso a mecanismos de blended finance y consolidar alianzas con organismos multilaterales e inversionistas para incrementar la movilización de recursos hacia proyectos con impacto ambiental, económico y social.

Estos objetivos están alineados con el Plan de Acción 2026-2027 de la Coalición Verde.

“Asumimos esta responsabilidad con el convencimiento de que los bancos públicos de desarrollo tienen un papel cada vez más relevante para movilizar inversiones que permitan proteger la Amazonía, fortalecer su desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Nuestra prioridad será contribuir a una Coalición cada vez más integrada, ambiciosa y orientada a resultados concretos para la región”, señaló Jorge Velarde.

Por su parte, la vicepresidenta de la Coalición, María José Naranjo, señaló que la alianza, que reúne a 21 bancos de desarrollo públicos nacionales, subnacionales e internacionales, “ha logrado movilizar y fortalecer el intercambio de conocimiento sobre las experiencias de cada institución en territorio, con lo que buscamos caracterizar de manera sistemática los comportamientos de oferta y demanda que nos debe llevar a formular instrumentos más acertados para las comunidades de la Amazonía”.

“Nuestra ambición, para un siguiente nivel, es la de co-diseñar instrumentos de financiación transversales a nuestras organizaciones, que conlleven a maximizar los recursos, repotenciar su impacto y ampliar el alcance de los beneficiarios”, agregó Naranjo.

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a cargo de la Secretaría Técnica de la Coalición, destacó que la alianza regional se convirtió en un “gran ejemplo de una solución internacional que ha logrado trabajar como un sistema en el que bancos públicos y multilaterales de desarrollo trazan un camino común”.

“El liderazgo de COFIDE, acompañado por el de Bancóldex, es otro paso hacia adelante para seguir creando impacto en el desarrollo económico y social sostenible de la Amazonía. El BID refuerza su compromiso de apoyar a todos nuestros socios de la Coalición, brindando una red sólida para garantizar que continúe creciendo con fuerza regional”, aseguró Anderson Caputo, jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID.