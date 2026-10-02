El dólar cierra la semana con una caída de 0,5%. (Foto: AFP)
El dólar cierra la semana con una caída de 0,5%. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes 2 de octubre en S/3,436, con una caída de 0,5% frente a los S/3,453 de la jornada anterior. El retroceso se produjo luego de que el reporte de empleo de Estados Unidos mostrará una creación de puestos de trabajo significativamente menor a la esperada, reduciendo las expectativas de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) en octubre.

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