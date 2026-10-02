El precio del dólar cerró este viernes 2 de octubre en S/3,436, con una caída de 0,5% frente a los S/3,453 de la jornada anterior. El retroceso se produjo luego de que el reporte de empleo de Estados Unidos mostrará una creación de puestos de trabajo significativamente menor a la esperada, reduciendo las expectativas de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) en octubre.

“Las nóminas no agrícolas aumentaron en apenas 29 mil durante septiembre, frente a las 90 mil esperadas, mientras que la tasa de desempleo subió a 4,2%. Tras conocerse estos resultados, la probabilidad de una subida de tasas de la Fed en octubre se redujo a 21%, desde 26% antes del dato”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En ese contexto, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,09%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a 5,34%, máximo desde 2002.

La corrección del dólar favoreció a varias monedas internacionales y de la región. El peso colombiano avanzó 1,35%, el peso mexicano 0,50% y el real brasileño 0,10%, mientras que el peso chileno retrocedió 0,49%. Las materias primas, en cambio, registraron caídas: el petróleo WTI cedió 1,06%, el oro 0,94%, la plata 1,07%, el cobre 0,22% y el zinc 1,40%.

En el mercado local, el USD/PEN pasó de S/3,453 a S/3,434, acumulando una apreciación del sol de 1,9 céntimos. Durante la jornada, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,430 y S/3,442, con un volumen negociado de US$597.5 millones. El mercado había iniciado la sesión alrededor de S/3,440, mientras los agentes asimilaban el reporte laboral estadounidense. Asimismo, el BCR dejó vencer un swap cambiario compra por S/400 millones, ejerciendo una oferta indirecta en el mercado cambiario.

“De cara a la próxima semana, la atención estará puesta en la decisión de política monetaria del BCRP del jueves. El mercado espera que la tasa de referencia se mantenga en 4,25% y los últimos datos de inflación serán relevantes para esta decisión”, agregó Huayta. En el ámbito local, también se mantiene entre los principales riesgos la posibilidad de un Fenómeno El Niño extraordinario, de acuerdo con las advertencias señaladas por especialistas.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que hoy se negociaron 597 millones en el mercado spot interbancario, 19% más del flujo visto ayer (499 millones). El PMI manufacturero de EE.UU. subió a 55.9 puntos en septiembre, desde 53.9, pero quedó por debajo de los 57.0 esperados. La lectura sigue mostrando una expansión sólida de la actividad industrial, aunque con menor dinamismo del previsto por el mercado.