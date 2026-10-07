El precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, se ubica en $3.216,01 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , según la TRM reportada por La República. Esto representa un incremento de $6,23, equivalente al 0,19%, frente a los $3.209,78 vigentes el martes 6 de octubre.

Esta cotización permite calcular equivalencias entre dólares y pesos colombianos, pero no debe confundirse con el precio que ofrece un banco o una casa de cambio. La TRM funciona como referencia: en Colombia ninguna autoridad establece una tarifa obligatoria para todas las operaciones de compra y venta de moneda extranjera.

TRM del dólar hoy, 7 de octubre en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado, conocida como TRM, expresa cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica este indicador con base en operaciones del mercado cambiario registradas el día hábil inmediatamente anterior.

Para este miércoles, La República y Finanzas y Dinero coinciden en una tasa de $3.216,01. Es importante precisar que el Banco de la República no fija este valor: la entidad explica su metodología y publica información cambiaria, mientras que la responsabilidad del cálculo y la certificación corresponde a la Superfinanciera.

La siguiente tabla reúne los principales datos disponibles. Las referencias de compra y venta corresponden al tablero consultado de La República, que todavía identificaba la TRM del 7 de octubre como la de “mañana”; por ello, no deben presentarse como cotizaciones comerciales verificadas durante la jornada del miércoles.

Indicador Valor en pesos colombianos Alcance TRM del 7 de octubre $3.216,01 por USD Referencia reportada para el miércoles TRM del 6 de octubre $3.209,78 por USD Referencia del día anterior Variación diaria +$6,23; +0,19% Cambio entre ambas TRM Compra en casas de cambio $3.190 por USD Referencia del tablero consultado Venta en casas de cambio $3.303 por USD Referencia del tablero consultado

Compra y venta de dólares

La compra y la venta se expresan desde la perspectiva del establecimiento. La tasa de compra indica cuánto paga la entidad por los dólares que entrega el cliente; la tasa de venta señala cuánto cobra cuando el usuario quiere adquirir esa moneda.

En el tablero consultado de La República, las casas de cambio presentan una referencia de compra de $3.190 y una de venta de $3.303. Estas cifras no constituyen una tarifa nacional obligatoria ni permiten asegurar que todos los establecimientos operen al mismo precio.

La distinción resulta especialmente importante para quienes buscan cambiar efectivo. Si una persona vende 100 dólares a una tasa de compra de $3.190, recibiría $319.000. Si adquiere 100 dólares a una tasa de venta de $3.303, pagaría $330.300, antes de cualquier cargo adicional.

Ambos ejemplos utilizan las referencias comerciales del tablero, no la TRM. Como no existe un precio obligatorio para negociar divisas, conviene solicitar una cotización específica para el monto y el momento de la transacción.

Conversión de dólares a pesos

Para convertir dólares a pesos colombianos con la TRM reportada de hoy, se multiplica la cantidad en USD por 3.216,01. Así, 10 dólares equivalen a $32.160,10; 100 dólares, a $321.601; y 1.000 dólares, a $3.216.010. Estas equivalencias coinciden con el conversor publicado por Finanzas y Dinero.

La operación inversa consiste en dividir los pesos colombianos entre 3.216,01. Con esa referencia, $100.000 equivalen aproximadamente a 31,09 dólares, mientras que $1.000.000 representan cerca de 310,94 dólares.

Estos cálculos sirven para elaborar presupuestos y comparar valores expresados en distintas monedas. No representan una oferta de cambio: el monto efectivo de una compra o venta depende de la cotización aplicada por el proveedor, que no está obligado a utilizar la TRM.

Cómo verificar la cotización

Para consultar la referencia institucional, la Superintendencia Financiera dispone de un visor de TRM y de una aplicación para generar certificados. El Banco de la República también ofrece información metodológica y series estadísticas sobre el tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar.superfinanciera+2

En esta consulta, el visor oficial no mostró el dato numérico del 7 de octubre en su contenido accesible. Por transparencia, los $3.216,01 se presentan como una cifra coincidente entre las publicaciones consultadas, no como un certificado descargado directamente de la Superfinanciera.